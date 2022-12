AS Mengakui Meningkatnya Kekerasan "Israel", Mengatakan Pembatasan Visa

IslamTimes - Kedutaan Besar AS di al-Quds [Yerusalem] yang diduduki sedang mempertimbangkan untuk menolak visa bagi “orang Zionis Israel” yang terlibat dalam kekerasan terhadap warga Palestina yang telah melihat peningkatan dramatis dalam serangan militer dan pemukim di Tepi Barat yang diduduki.

Menurut harian Hayom Zionis “Israel” yang berbasis di Tel-Aviv, kebijakan tersebut bertujuan untuk mendorong entitas Zionis “Israel” untuk mengadopsi langkah-langkah yang diperlukan untuk menahan kekerasan dan kemauan yang tak terkendali oleh pemukim Zionis “Israel” untuk berpartisipasi dalam tindakan kekerasan terhadap warga Palestina.Menurut peraturan visa AS, siapa pun yang terlibat dalam tindakan kekerasan mungkin tidak memenuhi syarat untuk memasuki negara tersebut. Namun, aturan ini jarang digunakan untuk melawan “orang Zionis Israel”.Seorang juru bicara Departemen Luar Negeri AS mencatat bahwa “permohonan visa diputuskan berdasarkan kasus per kasus sesuai dengan semua hukum yang berlaku.”“Kami telah memperjelas tentang keprihatinan kami yang mendalam atas peningkatan kekerasan Zionis ‘Israel’-Palestina,” kata juru bicara itu seperti dikutip oleh Middle East Monitor.Kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan [OCHA] menyebut tahun 2022 sebagai tahun paling mematikan bagi warga Palestina sejak 2005.Pasukan Pendudukan Zionis “Israel” [IOF] dan pemukim telah meningkatkan serangan mereka di Tepi Barat yang diduduki dan daerah pendudukan lainnya, dalam upaya untuk secara paksa mengusir warga Palestina dari tanah mereka dan memberi jalan untuk memperluas permukiman Zionis “Israel”.Sejak awal tahun 2022, pasukan Zionis “Israel” telah membunuh sedikitnya 220 warga Palestina, termasuk lebih dari 50 anak-anak, di Tepi Barat dan al-Quds Timur [Yerusalem] serta di Jalur Gaza yang terkepung.Menanggapi kekerasan tersebut, warga Palestina telah membunuh 29 “warga Zionis Israel”, termasuk tentara, pada periode yang sama yang menandai jumlah tertinggi sejak 2008.Laporan itu juga muncul di tengah upaya entitas Zionis "Israel" untuk memasuki Program Pengabaian Visa Amerika Serikat dengan pemerintahan Biden yang diharapkan akan mengumumkan apakah pemukim Zionis "Israel" memenuhi persyaratan dasar atau tidak.Kembali pada bulan Oktober, Departemen Keamanan Dalam Negeri AS memberi tahu pejabat Zionis "Israel" bahwa mereka tidak memenuhi syarat untuk program tersebut, dengan alasan kegagalan untuk memperlakukan warga Amerika secara adil."Zionis 'Israel' saat ini tidak memenuhi semua persyaratan penunjukan [program pengabaian visa], termasuk memperluas hak istimewa perjalanan bebas visa timbal balik untuk semua warga negara dan warga negara AS," Asisten Menteri Keamanan Tanah Air, Alice Lugo, mengatakan dalam sebuah surat kepada anggota parlemen AS.Pada bulan yang sama, 20 anggota DPR mengirim surat kepada pemerintah mendesak AS untuk tidak memasukkan Zionis Israel dalam program tersebut, mengatakan bahwa Tel Aviv pertama-tama harus mengatasi sejumlah masalah yang dihadapi warga AS di tangan otoritas Zionis "Israel".Anggota parlemen mengatakan entitas Zionis "Israel" tidak mengizinkan warga AS dengan "kewarganegaraan ganda dari lima negara" untuk mengunjungi Tepi Barat yang diduduki sementara juga menolak masuknya orang Amerika yang memiliki "posisi politik yang dianggap tidak dapat diterima oleh otoritas Zionis 'Israel'."Kembali pada tahun 2019, entitas Zionis “Israel” melarang anggota kongres Rashida Tlaib, seorang Amerika Palestina, memasuki wilayah pendudukan, memaksanya untuk membatalkan perjalanan yang telah direncanakannya ke Tepi Barat yang diduduki dan al-Quds [Jerusalem] yang diduduki.Diketahui bahwa entitas tersebut telah berunding dengan otoritas AS selama beberapa tahun untuk memasukkannya ke dalam program pembebasan visa, yang akan memungkinkan "orang Zionis Israel" tinggal di Amerika Serikat selama 90 hari untuk pariwisata atau bisnis.[IT/r]