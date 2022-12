Laporan: Militer AS Menolak Memberikan Tank ke Ukraina

IslamTimes - Amerika Serikat tidak akan memasok Ukraina dengan tank tempur utama M1 Abrams untuk membantu pasukan Kiev dalam perjuangannya melawan Rusia.

The Washington Post, mengutip pejabat militer AS, melaporkan pada Rabu (21/12) malam, bahwa Pentagon mengatakan kepada Kiev bahwa tank M1 Abrams terlalu sulit untuk dioperasikan oleh pasukan Ukraina.Pejabat Pentagon yang dikutip oleh Post mengatakan kepada Kiev bahwa tank Abrams "terlalu sulit untuk dirawat dan rumit untuk dioperasikan," menambahkan bahwa "Ukraina sudah memiliki cukup tank."Presiden Ukraina Vladimir Zelensky, dalam pidatonya di Kongres AS pada hari Rabu (21/12), mengutip tank sebagai salah satu permintaan utama tentaranya dari AS, dengan mengatakan bahwa pasukan Ukraina “mampu mengoperasikan tank dan pesawat Amerika.”Amerika Serikat, yang telah bersumpah untuk terus mempersenjatai Ukraina, hingga saat ini mengirimkan senjata senilai sekitar $50 miliar kepada pasukan Kiev untuk berperang melawan Rusia.Juru bicara Kementerian Luar Negeri Maria Zakharova mengatakan bahwa tidak peduli berapa banyak dukungan militer yang diberikan Barat kepada pemerintah Ukraina, “mereka tidak akan mencapai apa-apa.”“Seperti yang telah dinyatakan oleh pimpinan negara kita, tugas-tugas yang ditetapkan dalam kerangka operasi militer khusus akan dipenuhi, dengan mempertimbangkan situasi di lapangan dan realitas yang sebenarnya,”Juru bicara Kremlin Dmitry Peskov mengatakan bahwa pengiriman senjata hanya akan mengarah pada "konflik yang semakin parah" dan bukan "pertanda baik bagi Ukraina".Peskov menegaskan kembali bahwa pengiriman senjata ke Ukraina tidak akan menghalangi Rusia untuk mencapai tujuannya di Ukraina.“Ini mengarah pada fakta bahwa, sayangnya, penderitaan rakyat Ukraina akan berlanjut lebih lama dari yang seharusnya,” tambahnya.Peskov mengatakan kepada wartawan bahwa pertemuan Presiden Joe Biden dengan timpalannya dari Ukraina di Gedung Putih menunjukkan bahwa AS mengobarkan perang proksi "pertempuran tidak langsung" melawan Rusia hingga "hingga Ukraina terakhir".[IT/r]