Korea Utara Menembakkan Dua Rudal Balistik di Tengah Ketegangan yang Dipicu AS di Semenanjung Korea

IslamTimes - Korea Utara telah menembakkan dua rudal balistik jarak pendek ke arah laut lepas pantai timurnya, kurang dari seminggu setelah negara itu meluncurkan dua rudal jarak menengah di tengah meningkatnya ketegangan di semenanjung Korea yang dipicu oleh AS.

Militer Korea Selatan mengatakan rudal ditembakkan dari daerah Sunan ibukota Korea Utara Pyongyang pada hari Jumat (23/12), dengan penjaga pantai Jepang juga melaporkan dugaan peluncuran rudal balistik."Militer kami melihat dua rudal balistik jarak pendek diluncurkan oleh Korea Utara ke Laut Timur dari daerah Sunan Pyongyang sekitar pukul 16:32 [0732 GMT] hari ini," kata Kepala Staf Gabungan [JCS] Korea Selatan dalam sebuah pernyataan, mengacu pada badan air yang juga dikenal sebagai Laut Jepang.Pejabat itu mengatakan peluncuran semacam itu adalah "provokasi serius yang merusak perdamaian dan stabilitas" di Semenanjung Korea."Kami akan melacak dan memantau perkembangan bersama dengan Amerika Serikat dalam persiapan untuk provokasi tambahan oleh Korea Utara sambil mempertahankan postur kesiapan yang kuat berdasarkan kemampuan kami untuk menanggapi setiap provokasi oleh Korea Utara," katanya seperti dikutip.Menteri Pertahanan Negara Jepang Toshiro Ino mengatakan negaranya telah mengajukan protes keras kepada Korea Utara melalui saluran diplomatik di Beijing.Kepala Sekretaris Kabinet Jepang Hirokazu Matsuno juga mengutuk peluncuran terbaru sebagai "benar-benar tidak dapat diterima"."Eskalasi cepat provokasi Korea Utara dalam serangkaian tindakan mengancam perdamaian dan keamanan kawasan Jepang dan komunitas internasional," katanya.Peluncuran hari Jumat mengikuti satu tahun beberapa tes oleh Korea Utara, termasuk peluncuran rudal balistik antarbenua tercanggih bulan lalu, dan pengembangan kemampuan baru akhir pekan ini untuk mengambil gambar dari luar angkasa.Pada hari Minggu (18/12), Pyongyang meluncurkan apa yang oleh pejabat Korea Selatan disebut sebagai dua rudal balistik jarak menengah ke Laut Timur, dengan Korea Utara kemudian menggambarkannya sebagai uji "penting" untuk program satelit pengintaian yang rencananya akan diselesaikan pada bulan April.Amerika Serikat dan Korea Selatan telah mengklaim selama berbulan-bulan bahwa Korea Utara sedang bersiap untuk melakukan uji coba nuklir ketujuh.Tes baru Pyongyang datang ketika ketegangan militer di semenanjung Korea telah meningkat tajam tahun ini, dengan AS melanjutkan latihan perang darat, laut dan udara besar-besaran dengan pasukan Korea Selatan dan Jepang di wilayah tersebut – langkah-langkah yang dianggap Korea Utara sebagai latihan untuk menyerang negara Korea Utara. .Amerika Serikat dan Korea Selatan mengadakan latihan udara bersama pada hari Selasa dan mengerahkan pembom strategis B-52H AS ke Semenanjung Korea, menurut Kepala Staf Gabungan Korea Selatan.Pembom berat jarak jauh adalah bagian dari latihan yang melibatkan jet paling canggih AS dan Korea Selatan, termasuk pesawat tempur siluman F-22 dan F-35.Korea Utara dalam banyak kesempatan menyatakan bahwa mereka tidak akan mentolerir latihan perang yang dipimpin AS di wilayah tersebut, berjanji untuk terus menanggapi dengan latihannya sendiri.Negara ini labil di bawah berbagai sanksi Dewan Keamanan PBB sejak 2006, tetapi langkah-langkah tersebut tidak mencegahnya untuk memperluas kemampuan nuklir dan misilnya sebagai pencegah terhadap gerakan permusuhan yang dipimpin Barat.[IT/r]