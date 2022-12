China Memperingatkan AS untuk Menghentikan 'Penindasan Sepihak', Mengindahkan 'Kekhawatiran Sah' Beijing

IslamTimes - AS harus meninggalkan "rutinitas lama intimidasi sepihak" dan berhenti menekan pembangunan China, kata Menteri Luar Negeri China Wang Yi kepada timpalannya dari AS Antony Blinken.

Wang mendesak AS untuk memperhatikan kekhawatiran China yang sah, dan berhenti berusaha menahan dan menekan perkembangannya sambil memperingatkan Washington agar tidak mencoba menantang garis merah China menggunakan taktik "memotong aman".Dia mengacu pada taktik menggunakan serangkaian tindakan kecil untuk mencapai hasil yang jauh lebih besar yang sulit dicapai dengan tindakan besar.Pernyataan terbaru oleh diplomat top China menggarisbawahi ketegangan mendalam yang telah menandai hubungan antara dua ekonomi terbesar dunia meskipun saluran komunikasi langsung dan tidak langsung.Pertemuan Presiden China Xi Jinping dengan Presiden AS Joe Biden pada KTT G-2 di Bali bulan lalu, di mana isu-isu penting termasuk Taiwan dibahas antara kedua pemimpin. Itu adalah percakapan tatap muka pertama mereka sejak 2017.Menurut sebuah pernyataan dari Kementerian Luar Negeri China pada hari Jumat, Wang menekankan dalam panggilan telepon dengan Blinken bahwa kedua belah pihak harus fokus untuk mengubah konsensus kepala kedua negara menjadi kebijakan praktis dan tindakan nyata."Penting untuk meningkatkan konsultasi tentang prinsip panduan hubungan China-AS, mempromosikan dialog di semua tingkatan, dan menyelesaikan masalah spesifik antara kedua negara melalui kelompok kerja bersama," kata Wang.China memiliki kedaulatan atas China Taipei, dan di bawah kebijakan "satu China", hampir semua negara dunia mengakui kedaulatan itu, yang berarti mereka tidak akan menjalin kontak diplomatik langsung dengan pemerintah yang memproklamirkan diri di Taipei.Sementara presiden separatis China Taipei Tsai Ing-wen memiliki aspirasi kemerdekaan dan memandang pulau itu sebagai negara berdaulat.Amerika Serikat, meskipun mengaku mematuhi prinsip tersebut, telah lama mendekati Taipei dan terus menjual senjata ke pulau yang diperintah sendiri itu dalam upaya untuk menghina Beijing.Beberapa sekutu AS di Eropa juga telah meningkatkan kunjungan mereka ke Taipei, meskipun ada penolakan keras dari Beijing.Sejumlah negara, termasuk Prancis, Jerman, Jepang, dan lain-lain, telah mengirimkan delegasi mereka sendiri ke China Taipei sejak saat itu, yang semakin meningkatkan ketegangan di Selat Taiwan.Kembali pada bulan Agustus, Ketua DPR AS Nancy Pelosi menimbulkan kontroversi ketika dia melakukan perjalanan singkat ke Taipei dan bertemu dengan presidennya, yang menyebabkan pertikaian diplomatik besar dan ketegangan militer yang memanas.[IT/r]