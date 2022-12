Laporan: Arab Saudi Minta Jet F-35 Sebagai Imbalan Normalisasi

IslamTimes - Sebuah surat kabar Zionis Israel mengklaim Arab Saudi dan Zionis Israel telah melakukan kontak langsung untuk normalisasi hubungan karena Riyadh telah menetapkan Amerika Serikat akan menjual senjata canggih, termasuk jet tempur F-35, sebagai salah satu syarat untuk mencapai kesepakatan.

Dalam sebuah laporan pada hari Kamis (22/12) dan mengutip tiga sumber, outlet Zionis Israel Yedioth Ahronoth mengklaim Putra Mahkota Saudi Mohammed bin Salman dan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu telah melakukan kontak langsung.“Bin Salman telah menetapkan beberapa syarat termasuk menyelesaikan hubungan dengan pemerintahan Biden dalam masalah-masalah seperti pencabutan larangan penjualan senjata canggih, terutama jet tempur F-35, ke Arab Saudi,” bunyi laporan itu seperti dikutip oleh Al-Ahed News Lebanon.Rezim Zionis Israel telah menjadi salah satu penentang pengiriman F-35 ke Arab Saudi dan negara-negara kawasan lainnya.Jet tempur siluman juga memiliki peran kunci ketika Abraham Accords ditandatangani pada September 2020 ketika AS berjanji untuk menjual 50 jet tempur F-35 ke Uni Emirat Arab (UEA). Namun, setelah dua tahun, kesepakatan itu terhenti karena kekhawatiran atas apa yang disebut keunggulan militer Zionis Israel di wilayah tersebut, di antara alasan lainnya.Surat kabar Zionis Israel mengatakan memenuhi persyaratan seperti itu mungkin sulit atau bahkan tidak mungkin.Netanyahu tidak membuat komitmen untuk menyelesaikan konflik Palestina-Zionis Israel tetapi dia menggarisbawahi dia tidak akan mencaplok Tepi Barat selama masa jabatan pertamanya sebagai perdana menteri, menurut laporan itu.UEA menandatangani Abraham Accords setelah Arab Saudi “menunjukkan lampu hijau,” klaim laporan tersebut, menambahkan bahwa kesepakatan ini tidak akan tercapai tanpa persetujuan Riyadh.Arab Saudi menilai Abraham Accords sebagai pengalaman "sukses" dan menganggap mungkin untuk pindah ke "tahap selanjutnya," demikian bunyi laporan itu.Menurut media Zionis Israel, peluang untuk mencapai kesepakatan tidak tinggi karena persyaratan ketat yang diajukan oleh kedua belah pihak, tetapi Saudi telah menunjukkan perhatian besar, yang menunjukkan bahwa Bin Salman “benar-benar siap” untuk negosiasi.Infrastruktur yang diperlukan untuk pembicaraan tersedia saat Zionis Israel dan Arab Saudi melanjutkan kerja sama mereka melawan Iran dengan CENTCOM AS yang bertindak sebagai koordinator, tambahnya.Arab Saudi mungkin mendapatkan posisi dalam mengelola Masjid Al-Aqsa dalam perjanjian yang menjulang, yang dapat berdampak negatif pada hubungan antara Zionis Israel dan Yordania, klaimnya di tempat lain, menambahkan bahwa "waktu yang lama" bahwa kedua belah pihak berada dalam "kontak langsung" dan tampaknya keduanya senang dengan hasilnya.Ini terjadi hanya satu minggu setelah Netanyahu turun ke penyiar Saudi Al Arabiya untuk mendorong normalisasi hubungan dengan negara Arab.“Saya pikir kita dapat memiliki prakarsa perdamaian baru yang akan membentuk lompatan kuantum untuk pencapaian penyelesaian konflik Arab-Israel dan akhirnya, konflik Palestina-Israel,” katanya. “Dan tentu saja, saya mengacu pada apa yang bisa menjadi perdamaian bersejarah yang benar-benar luar biasa dengan Arab Saudi,” katanya, mengklaim bahwa kesepakatan normalisasi, seperti yang ditandatangani dengan negara-negara Arab lainnya, akan “mengubah wilayah kita dengan cara yang tak terbayangkan. .”UEA dan Bahrain menandatangani perjanjian normalisasi yang ditengahi AS dengan Zionis Israel dalam sebuah acara di Washington pada September 2020. Sudan dan Maroko mengikutinya akhir tahun itu. Warga Palestina mengutuk kesepakatan itu sebagai "tusukan dari belakang" yang berbahaya.Arab Saudi mengklaim itu hanya akan menormalkan hubungan setelah pembentukan negara Palestina merdeka dalam perbatasan tahun 1967. Namun, rezim telah bersahabat selama bertahun-tahun.Pada tahun 2020, Netanyahu dilaporkan melakukan kunjungan rahasia ke Riyadh, bertemu dengan bin Salman.Pada tahun yang sama kedua belah pihak membuka "ruang udara" mereka untuk penerbangan. Penerbangan Zionis Israel pertama ke ibu kota Saudi terjadi pada Oktober 2021.[IT/r]