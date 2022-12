Komite DPR: Trump Seharusnya Tidak Pernah Menjabat Lagi karena Kerusuhan Capitol

IslamTimes - Komite DPR AS yang menyelidiki kerusuhan Capitol tahun lalu telah menyalahkan mantan Presiden Donald Trump, menyimpulkan dalam laporan yang telah lama ditunggu-tunggu bahwa miliarder real estat itu tidak boleh diizinkan mencalonkan diri lagi untuk jabatan publik karena menghasut kekerasan mematikan.

Anggota parlemen komite DPR yang menyelidiki penyerangan di Capitol Hill pada 6 Januari 2021 menyimpulkan dalam laporan akhir mereka, yang dirilis Kamis (22/12) malam, bahwa Trump harus disalahkan atas insiden mematikan itu dan juga menuduhnya mendalangi kerusuhan dalam upaya gagal untuk mempertahankan kekuasaan. setelah kalah di pemilu 2020.“Penyebab utama 6 Januari adalah satu orang, mantan Presiden Donald Trump, yang diikuti oleh banyak orang lainnya,” laporan itu menegaskan dalam ringkasan eksekutifnya, menempatkan invasi massa ke Capitol dalam “rencana multi-bagian untuk membatalkan pemilihan Presiden 2020. .”Laporan setebal 845 halaman, yang dibuat setelah berbulan-bulan kesaksian saksi yang didengar oleh panel sembilan anggota bipartisan, mengatakan, “Presiden Trump atau lingkaran dalamnya terlibat dalam setidaknya 200 tindakan penjangkauan, tekanan, atau kecaman publik atau pribadi, yang menargetkan baik Legislator negara bagian atau penyelenggara pemilu negara bagian atau lokal, untuk membatalkan hasil pemilu negara bagian dalam dua bulan antara pemilu dan kerusuhan Capitol."Bennie Thompson, ketua panel, mengatakan dalam pengantar laporan bahwa "negara kita telah melangkah terlalu jauh untuk membiarkan presiden yang kalah mengubah dirinya menjadi tiran yang sukses dengan menjungkirbalikkan institusi demokrasi kita dan mengobarkan kekerasan."Thompson meminta anggota parlemen untuk membuat undang-undang sehingga Trump dan lainnya yang "terlibat dalam pemberontakan" dapat dilarang memegang jabatan "baik federal atau negara bagian, sipil atau militer."Panel menyimpulkan bahwa Trump harus didakwa dengan empat pelanggaran, termasuk pemberontakan, konspirasi untuk menipu AS, dan menghalangi proses kongres.Memposting di situs media sosialnya, mantan presiden AS itu menyebut laporan itu "sangat partisan" dan dengan salah mengklaim bahwa laporan itu tidak menyertakan pernyataannya pada 6 Januari bahwa para pendukungnya harus memprotes "dengan damai dan patriotik."Panitia memang memasukkan pernyataan itu, dan mencatat bahwa dia mengikuti komentar itu dengan kebohongan pemilihan dan menuduh bahasa mendesak orang banyak untuk "bertarung sekuat tenaga".Berdasarkan latar belakang, pada 6 Januari 2021, pendukung Trump menduduki US Capitol sementara anggota parlemen sedang meninjau sertifikasi pemilih negara bagian yang menandakan kemenangan Joe Biden. Beberapa pendukung Trump berharap proses ini bisa mengakibatkan beberapa pemilih didiskualifikasi, sehingga membatalkan hasil pemilihan presiden.Diklaim oleh beberapa orang bahwa para demonstran disusupi dan dihasut oleh provokator dari badan intelijen AS, yang mengatur “operasi bendera palsu” untuk menyingkirkan Trump.Beberapa di antara massa bentrok dengan polisi, dan beberapa mengancam akan memukuli sejumlah anggota parlemen dari Partai Demokrat. Beberapa juga menimbulkan kerusakan pada bagian-bagian gedung Capitol. Laporan media mengatakan lima orang tewas dalam kerusuhan besar itu.Trump telah meragukan hasil dari kekalahannya dengan bersikeras bahwa itu adalah hasil dari penipuan. Dia mengatakan bahwa pemilihan presiden tahun 2020 adalah “Tipuan Pemilu terbesar dalam sejarah.”Klaim Trump telah secara signifikan mendelegitimasi proses demokrasi di Amerika Serikat. Sebuah jajak pendapat baru-baru ini menemukan bahwa setidaknya 50 persen pemilih Republik yang disurvei percaya bahwa suara mereka tidak akan dihitung secara akurat pada kali berikutnya mereka memberikan suara.[IT/r]