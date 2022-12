Pentagon Mempertimbangkan Membeli Pesawat Listrik untuk Menghadapi China

IslamTimes - Pentagon terus bergerak menuju peluncuran pesawat listrik pertamanya di tengah perang teknologi dengan China, lapor media AS.

Menurut outlet tersebut, produsen drone China DJI saat ini memiliki sekitar 74% pangsa pasar global, dan Departemen Perang AS prihatin dengan kemungkinan skenario di mana drone-nya menjadi “alat untuk spionase China di langit AS.”Outlet tersebut mencatat bahwa program Agility Prime Angkatan Udara AS [USAF] telah memompa lebih dari $100 juta ke dalam pesawat bertenaga baterai yang dikenal sebagai kendaraan “lepas landas dan mendarat vertikal listrik” [eVTOL] sejak tahun 2020.Dengan sejumlah perusahaan AS mengembangkan eVTOL untuk penggunaan sipil sebagai taksi udara dan pesawat angkut, Pentagon dilaporkan berencana menggunakan pesawat listrik dalam peran utilitas untuk mengangkut orang dan kargo jauh dari lapangan terbang dengan biaya lebih rendah daripada helikopter konvensional.“Karena mereka tenang, mereka mungkin juga berguna untuk menyelipkan pasukan di belakang garis musuh dan untuk melakukan operasi penyelamatan,” bantah media AS, mengacu pada Will Roper, yang meluncurkan program Agility Prime ketika dia menjabat sebagai kepala pengadaan USAF di bawah pemerintahan Trump.Outlet tersebut mengutip Roper yang mengatakan bahwa "keterlibatan USAF membuktikan bahwa ini adalah pesawat nyata - bukan mainan, bukan mobil terbang".Dia menambahkan bahwa beralih ke pengadaan pesawat listrik akan menjadi “tonggak sejarah besar” di Pentagon karena beberapa perusahaan yang berpartisipasi dalam program Agility Prime percaya bahwa militer akan mulai memperoleh eVTOL pada tahun 2024.“Dampak yang lebih besar dari Agility Prime adalah bahwa ini adalah pasar yang sedang berkembang yang kemungkinan besar akan sangat berharga dalam hal nilainya, dalam hal lapangan kerja yang diciptakan, dalam hal dampak global. Ini akan menjadi pasar dengan kode pos AS, ” klaim Roper.Dia berbicara beberapa bulan setelah Penasihat Keamanan Nasional AS Jake Sullivan meluncurkan strategi keamanan nasional baru negara itu, dengan mengatakan bahwa dokumen tersebut memandang China sebagai "tantangan geopolitik paling penting" bagi Amerika.Juru bicara Kementerian Luar Negeri China Wang Wenbin sebelumnya mengatakan bahwa Beijing meminta Washington untuk berhenti menyebarkan teori usang tentang ancaman China dan lebih baik terlibat dalam membangun konsep baru kerja sama yang saling menguntungkan.[IT/r]