RUU Banruan Militer AS, Bantuan ke Taiwan Membuat Marah China

IslamTimes - China mengecam pengesahan undang-undang otorisasi militer AS yang meningkatkan bantuan militer untuk China Taipei yang bertentangan dengan klaim teritorial Beijing atas pulau yang memiliki pemerintahan sendiri itu.

Dalam sebuah pernyataan pada hari Sabtu (24/12), Kementerian Luar Negeri China menyatakan "ketidakpuasan yang kuat dan oposisi yang tegas" terhadap apa yang disebut Undang-Undang Otorisasi Pertahanan Nasional AS, yang ditandatangani menjadi undang-undang oleh Presiden AS Joe Biden sehari sebelumnya.Pernyataan itu mengatakan langkah pengeluaran militer $858 miliar, yang mengotorisasi hingga $10 miliar dalam bantuan keamanan dan pengadaan senjata jalur cepat untuk Taipei, berisi ketentuan yang "menyebabkan kerusakan serius pada perdamaian dan stabilitas di Selat Taiwan."Undang-undang tersebut juga berisi amandemen yang membatasi pembelian produk oleh pemerintahan Biden menggunakan chip komputer yang dibuat oleh sekelompok perusahaan China tertentu."Kasus itu mengabaikan fakta untuk membesar-besarkan 'ancaman China', dengan sembrono mencampuri urusan dalam negeri China dan menyerang serta mencoreng Partai Komunis China, yang merupakan provokasi politik serius ke China," Kementerian Luar Negeri China menggarisbawahi dalam pernyataan tersebut.Kementerian Pertahanan Taiwan sebelumnya memuji undang-undang AS, mengatakan langkah itu menunjukkan pentingnya Washington melekat pada hubungan Taiwan-AS dan memperkuat keamanan pulau yang diperintah sendiri itu.Taipei akan membahas detail tindakan tersebut dengan Washington dan "secara bertahap mendorong perumusan anggaran dan pencairan aktual dari berbagai ketentuan ramah Taiwan," tambah kementerian itu, tanpa menjelaskan lebih lanjut.Menjelang KTT G20 di Indonesia bulan lalu, Presiden China Xi Jinping mengatakan kepada mitranya dari AS bahwa masalah Taipei adalah “garis merah pertama” China dalam hubungan bilateral, memperingatkan bahwa Washington tidak boleh melewati batas ini.Pemimpin China itu memberi tahu Biden bahwa masalah Taiwan adalah "inti dari kepentingan inti China", dan mendesaknya untuk bertindak berdasarkan komitmen Washington yang dibuat untuk Beijing terkait pulau yang memiliki pemerintahan sendiri itu.China memiliki kedaulatan atas China Taipei, dan di bawah kebijakan 'Satu China', hampir semua negara dunia mengakui kedaulatan itu, yang berarti mereka tidak akan menjalin kontak diplomatik langsung dengan pemerintah yang memproklamirkan diri di Taipei.[IT/r]