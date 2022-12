Pejabat Rusia: Layanan Intel dan Raksasa Farmasi AS Awasi Studi Bio Militer di Ukraina

IslamTimes - Kementerian Pertahanan Rusia memiliki dokumen dengan nama semua pejabat penting Amerika yang mengawasi program biologi militer Ukraina, kata Kepala Pasukan Perlindungan Radiasi, Kimia dan Biologis Rusia Letnan Jenderal Igor Kirillov pada hari Sabtu (24/12).

“Di antara mereka adalah mantan Direktur DTRA [Defense Threat Reduction Agency] Kenneth Myers, Wakil Presiden Eksekutif dana ventura In-Q-Tel yang dikendalikan CIA Tara O'Toole, mantan Kepala Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit AS Thomas Frieden , mantan Direktur National Institutes of Health Francis Collins, mantan Direktur Eksekutif Battelle Memorial Institute Jeffrey Wadsworth, kepala petugas ilmiah Pfizer dan presiden divisi penelitian, pengembangan, dan pengobatan global perusahaan, serta banyak pejabat lainnya,” kata Kirillov .Data ini terkandung dalam laporan DTRA yang diperluas tentang aktivitas di Ukraina, kata pejabat pertahanan Rusia.“Semuanya adalah penerima manfaat dari proyek biologis Pentagon dan terkait dengan Partai Demokrat AS yang para pemimpinnya adalah ahli ideologi penelitian biologi militer dan pencipta skema rahasia pencucian dana untuk kepentingan lingkaran sempit perwakilan elit Amerika," Kirillov menekankan.Pertanyaan mengapa uang pembayar pajak dihabiskan untuk penelitian biologis militer ilegal di Ukraina dan negara-negara lain di seluruh dunia harus ditujukan kepada para pejabat ini, katanya.Laboratorium bio Amerika melakukan pekerjaan untuk mengintensifkan efek mikroorganisme patogen tanpa kontrol yang tepat, kata Kirillov.Pejabat pertahanan Rusia mengutip Sekretaris Jenderal PBB dan Perwakilan Tinggi untuk Urusan Perlucutan Senjata Izumi Nakamitsu yang mengatakan sebelum Konferensi Tinjauan ke-9 Konvensi Senjata Biologis bahwa tidak ada proses kontrol yang tepat untuk mematuhi Konvensi. Menurutnya, ada banyak zona abu-abu, terutama ketika penelitian terkait dilakukan di laboratorium.“Sebagai contoh dari penelitian tersebut adalah pekerjaan yang dilakukan di Amerika Serikat untuk mengintensifkan efek mikroorganisme patogen, termasuk pembuatan agen infeksi virus corona buatan di Universitas Boston. Seperti yang telah kami tunjukkan, virus yang dimodifikasi memiliki 80% mematikan dan menyebabkan gejala neurologis atipikal dan kerusakan parah pada paru-paru,” kata pejabat pertahanan itu.[IT/r]