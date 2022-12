China pada AS: Hentikan Pemakaian Taktik Salami

Islam Times - Washington harus menghentikan "trik lama intimidasi sepihak" terhadap Beijing, kata Menteri Luar Negeri Tiongkok.

Dilansir Russia Today pada Sabtu, Wang Yi dalam sebuah pernyataan mengatakan, "Harus ditunjukkan bahwa Amerika Serikat tidak mengejar dialog dan kerja sama sambil menikam Cina di belakang."Menurut Wang Yi, itu adalah trik lama intimidasi unilateral dan sia-sia bagi di masa lalu dan di masa depan.Wang menambahkan bahwa Washington "harus menganggap serius keprihatinan sah China, berhenti menekan pembangunan China, dan berhenti menggunakan taktik salami untuk menantang garis merah China."Taktik salami adalah teknik memecah belah lewat ancaman dan persekutuan yang dilakukan untuk menjatuhkan oposisi.Washington dan Beijing harus membangun "pemahaman umum" yang dicapai presiden AS dan Cina dalam pertemuan mereka baru-baru ini di Indonesia, tegas Wang.Menurutnya, mentalitas zero-sum hanya akan mengarahkan kedua negara utama ke gesekan timbal balik dan tabrakan langsung. Dan tidak bisa lebih jelas siapa yang benar dan siapa yang salah.Menurut pihak Cina, Blinken menghormati kebijakan satu-Cina dan mengatakan 'tidak mendukung kemerdekaan Taiwan.'Departemen Luar Negeri AS merilis pembacaan pembicaraan yang hanya menyatakan bahwa Blinken telah "membahas perlunya mempertahankan jalur komunikasi terbuka dan mengelola secara bertanggung jawab" hubungan bilateral.AS juga mengatakan diplomat teratasnya "mengangkat kekhawatiran tentang perang Rusia melawan Ukraina dan ancaman yang ditimbulkannya terhadap keamanan global dan stabilitas ekonomi" dalam panggilan telepon.Selama beberapa tahun terakhir, hubungan Cina-AS telah terganggu oleh banyak masalah, dengan masalah Taiwan tetap menjadi yang utama. Sementara secara resmi mengikuti kebijakan satu-Cina dan mengakui kedaulatan Beijing atas pulau itu, Washington telah bekerja sama dengan Taipei.Kunjungan pejabat senior AS ke Taiwan, serta kerjasama militer yang sedang booming antara Taipei dan Washington, telah berulang kali membuat Beijing keberatan.Taiwan secara de-facto independen sejak 1949 ketika pihak yang kalah dalam Perang Saudara Tiongkok pindah ke pulau itu dan mendirikan pemerintahannya sendiri di sana. Cina menganggap pulau itu bagian yang tidak dapat dicabut dari wilayahnya.[IT/AR]