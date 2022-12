Trump Mengecam Komite 6 Januari setelah Rilis Laporan Akhir

IslamTimes - Mantan Presiden AS Donald Trump mengatakan rakyat Amerika telah "ditipu dengan kebohongan" tentang serangan 6 Januari 2021 dari komite pemilihan DPR yang menyelidiki insiden tersebut.

Trump membuat pernyataan tersebut dalam sebuah video yang diposting ke Truth Social pada hari Jumat (23/22) setelah komite merilis laporannya pada hari Kamis (22/12) dengan kesimpulannya tentang pawai protes Capitol yang penuh kekerasan.Panitia juga membuat serangkaian 11 rekomendasi tindakan yang harus diambil Kongres untuk mencegah upaya serupa untuk membatalkan hasil pemilihan presiden 2020 terjadi lagi. Itu juga membuat rujukan ke Departemen Kehakiman untuk mengejar empat tuntutan pidana terhadap Trump.Trump mengatakan komite DPR "memotong bagian" dari pidatonya di rapat umum di Ellipse sebelum kerusuhan di mana dia mengatakan para demonstran akan berjalan ke Capitol "dengan damai dan patriotik."Namun dia juga mengatakan dalam pidatonya bahwa orang harus menunjukkan "kekuatan" untuk "merebut kembali negara kita" dan meminta orang untuk "bertarung sekuat tenaga".Trump mengatakan Perwakilan Liz Cheney (R-Wyo.), Wakil ketua komite, "sengaja dihilangkan" dalam sidang komite publik bagian dari tweet yang dia posting pada 6 Januari di mana dia mengatakan kepada pengunjuk rasa untuk "pulang dengan cinta dan dalam damai.”Untuk referensi tweet Trump, Cheney hanya membaca bagian di mana dia berkata, “Ini adalah hal-hal dan peristiwa yang terjadi ketika kemenangan telak yang sakral begitu saja & dengan kejam dilucuti dari patriot hebat yang telah diperlakukan dengan buruk & tidak adil begitu lama. .”Laporan DPR setebal 845 halaman, yang dibuat setelah berbulan-bulan kesaksian saksi yang didengar oleh panel sembilan anggota bipartisan, mengatakan, “Presiden Trump atau lingkaran dalamnya terlibat dalam setidaknya 200 tindakan penjangkauan, tekanan, atau kecaman publik atau pribadi, menargetkan baik legislator negara bagian atau penyelenggara pemilu negara bagian atau lokal, untuk membatalkan hasil pemilu negara bagian” dalam dua bulan antara pemilu dan kerusuhan Capitol.Bennie Thompson, ketua panel, mengatakan dalam pengantar laporan bahwa "negara kita telah melangkah terlalu jauh untuk membiarkan presiden yang kalah mengubah dirinya menjadi tiran yang sukses dengan menjungkirbalikkan institusi demokrasi kita dan mengobarkan kekerasan."Thompson meminta anggota parlemen untuk membuat undang-undang sehingga Trump dan lainnya yang "terlibat dalam pemberontakan" dapat dilarang memegang jabatan "baik federal atau negara bagian, sipil atau militer."Panel menyimpulkan bahwa Trump harus didakwa dengan empat pelanggaran, termasuk pemberontakan, konspirasi untuk menipu AS, dan menghalangi proses kongres.Pada 6 Januari 2021, pendukung Trump menduduki US Capitol sementara anggota parlemen sedang meninjau sertifikasi pemilih negara bagian yang menandakan kemenangan Biden. Beberapa pendukung Trump berharap proses ini bisa mengakibatkan beberapa pemilih didiskualifikasi, sehingga membatalkan hasil pemilihan presiden.Diklaim oleh beberapa orang bahwa para demonstran disusupi dan dihasut oleh provokator dari badan intelijen AS, yang mengatur “operasi bendera palsu” untuk menyingkirkan Trump.Beberapa di antara massa bentrok dengan polisi, dan beberapa mengancam akan memukuli sejumlah anggota parlemen dari Partai Demokrat. Beberapa juga menimbulkan kerusakan pada bagian-bagian gedung Capitol.Trump telah meragukan hasil dari kekalahannya dengan bersikeras bahwa itu adalah hasil dari penipuan. Dia mengatakan bahwa pemilihan presiden tahun 2020 adalah “Tipuan Pemilu terbesar dalam sejarah.”Klaim Trump telah secara signifikan mendelegitimasi proses demokrasi di Amerika Serikat. Sebuah jajak pendapat baru-baru ini menemukan bahwa setidaknya 50 persen pemilih Republik yang disurvei percaya bahwa suara mereka tidak akan dihitung secara akurat pada kali berikutnya mereka memberikan suara.[IT/r]