China Menyebut AS sebagai 'Ancaman Langsung' bagi Dunia

IslamTimes - Washington sengaja membesar-besarkan "ancaman China" sebagai alasan untuk meningkatkan pengeluaran militernya, semua dalam upaya untuk mempertahankan dominasi globalnya, kata Kementerian Pertahanan China dalam sebuah pernyataan pada hari Sabtu (24/12), setelah Presiden Joe Biden menandatangani Otorisasi Pertahanan Nasional AS 2023 Bertindak menjadi hukum.

Washington mengarang alasan untuk mempertahankan "hegemoninya", kata Beijing“Fakta telah membuktikan lebih dari satu kali bahwa AS adalah ancaman langsung terhadap tatanan internasional dan biang keladi pergolakan regional,” kata juru bicara kementerian, Kolonel Tan Kefei.Pernyataan tersebut selanjutnya mengklaim bahwa, dalam mengejar kepentingannya sendiri, AS dalam beberapa kesempatan telah “melancarkan perang melawan negara lain atau menciptakan konflik, menyebabkan korban besar dan pengungsian warga sipil tak berdosa.”Anggaran militer AS sebesar $858 miliar untuk tahun fiskal 2023, yang mengesahkan $10 miliar dalam bantuan keamanan dan pengadaan senjata jalur cepat untuk Taiwan, adalah satu lagi dari serangkaian langkah provokatif yang “secara serius membahayakan perdamaian dan stabilitas di Selat Taiwan dan meningkatkan risiko konfrontasi militer China-AS.”Tentara Pembebasan Rakyat China lebih lanjut berjanji untuk "dengan tegas menjaga reunifikasi nasional dan integritas wilayah negara," memperingatkan bahwa Washington tidak punya pilihan lain selain "menghormati kepentingan inti dan perhatian utama China."Pulau Taiwan telah diperintah sendiri sejak 1949, tetapi tidak pernah secara resmi mendeklarasikan kemerdekaan dari Beijing, sementara China memandangnya sebagai bagian dari wilayah Satu China. Ketegangan antara Beijing dan Taipei meningkat sejak kunjungan Ketua DPR AS Nancy Pelosi ke Taiwan pada Agustus.Washington harus menghentikan "trik lama intimidasi sepihak" yang dimainkannya dengan Beijing, Menteri Luar Negeri China Wang Yi mengatakan kepada Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken melalui panggilan telepon awal pekan ini. “Itu tidak berhasil dengan China di masa lalu, juga tidak akan berhasil di masa depan.”[IT/r]