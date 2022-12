China Menanggapi 'Provokasi' AS

IslamTimes - Tentara Pembebasan Rakyat China (PLA) mengadakan latihan militer di dekat Taiwan pada hari Minggu (25/12), Komando Teater Timur mengatakan dalam sebuah pernyataan. Beijing menyalahkan AS dan pulau yang berpemerintahan sendiri atas eskalasi yang terus berlanjut di wilayah tersebut.

Beijing telah meluncurkan latihan militer hanya beberapa hari setelah Washington mengesahkan paket bantuan keamanan ke Taiwan"Militer mengorganisir patroli kesiapan tempur bersama dan latihan serangan senjata bersama di wilayah udara dan perairan di sekitar Taiwan,” kata juru bicara komando, Kolonel Shi Yi, dalam sebuah pernyataan singkat, tanpa menyebutkan lokasi pasti atau skala latihan tersebut.Kolonel itu menyebut latihan itu sebagai "tanggapan tegas terhadap kolusi dan provokasi yang meningkat oleh Amerika Serikat dan Taiwan," menambahkan bahwa PLA akan mengambil "semua tindakan yang diperlukan" untuk mempertahankan kedaulatan dan integritas teritorial China.Pejabat China tidak mengungkapkan sifat dari dugaan "provokasi" AS, tetapi latihan tersebut berlangsung hanya dua hari setelah Presiden Joe Biden menandatangani Undang-Undang Otorisasi Pertahanan Nasional AS tahun 2023 menjadi undang-undang. Anggaran militer Amerika untuk tahun fiskal 2023 mengotorisasi $10 miliar untuk bantuan keamanan dan pengadaan senjata jalur cepat untuk Taiwan.Kementerian Pertahanan China pada Sabtu mengecam RUU itu sebagai langkah lain yang "sangat membahayakan perdamaian dan stabilitas di Selat Taiwan" dan meningkatkan risiko konflik militer langsung antara Washington dan Beijing.Pemerintah Taiwan belum mengomentari perkembangan tersebut sejauh ini. Memerintah sendiri sejak 1949, negara kepulauan itu tidak pernah secara resmi mendeklarasikan kemerdekaan dari Beijing. China memandangnya sebagai bagian yang tidak dapat dicabut dari wilayahnya.Ketegangan di sekitar Taiwan semakin tinggi sejak kunjungan Ketua DPR AS Nancy Pelosi ke pulau itu pada bulan Agustus. Meskipun secara resmi mengikuti kebijakan Satu China dan mengakui kedaulatan Beijing atas pulau itu, Washington secara aktif mendukung Taipei.Kunjungan pejabat senior AS ke Taiwan, serta kerja sama militer yang berkembang pesat antara Taipei dan Washington, telah berulang kali menimbulkan keberatan dari Beijing. Pada hari Jumat, Menteri Luar Negeri China Wang Yi menuduh AS "menikam China dari belakang" dalam panggilan telepon dengan Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken, dan meminta Washington untuk menghentikan kebijakan "intimidasi sepihak."[IT/r]