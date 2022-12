Pengunjuk Rasa Menyerukan Pengusiran Pasukan Pendudukan AS dan Militan Sekutu dari Suriah

IslamTimes - Orang-orang Suriah melakukan unjuk rasa di provinsi timur Deir Ez-Zor melawan pasukan pendudukan AS yang ditempatkan di negara Arab dan militan sekutu mereka dari apa yang disebut Pasukan Demokratik Suriah [SDF].

Mengutip sumber lokal, kantor berita milik pemerintah SANA mengatakan penduduk Harmushiyah, Hammar al-Ali, al-Kasrah, dan Muhaymidah di bagian barat Deir Ez-Zor menggelar unjuk rasa anti-SDF selama lima hari berturut-turut.Menurut laporan itu, para demonstran memblokir jalan menggunakan ban yang terbakar dan menyerukan pengusiran militan SDF dan pasukan AS dari wilayah al-Jazira.Mereka juga menuntut agar Ahmed al-Khabil, kepala dewan militer yang disebut Deir Ez-Zor, yang berafiliasi dengan SDF, dimintai pertanggungjawaban atas kejahatan pemerkosaan dan pembunuhan dua perempuan pengungsi di daerah al-Suwar oleh sejumlah kerabat dan sahabatnya beberapa hari lalu, serta tewasnya seorang pengunjuk rasa akibat tembakan SDF.Kondisi keamanan memburuk di daerah-daerah yang dikendalikan oleh SDF pimpinan AS di provinsi Raqqah, Hasakah, dan Deir Ez-Zor di utara dan timur laut Suriah di tengah penggerebekan dan penangkapan warga sipil yang sedang berlangsung oleh militan yang disponsori AS.Penduduk setempat berpendapat bahwa serangan terus-menerus dan kampanye penangkapan SDF telah menimbulkan keadaan frustrasi dan ketidakstabilan, yang sangat memengaruhi bisnis dan mata pencaharian mereka.Warga menuduh militan yang didukung AS mencuri minyak mentah dan gagal membelanjakan uang untuk sektor jasa.Dewan lokal yang berafiliasi dengan SDF juga dituduh melakukan korupsi keuangan. Mereka disebut menggelapkan dana yang diberikan para donatur, mengabaikan pelayanan, dan tidak memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.[IT/r]