Iran: Barat Mengakui Salah Perhitungan setelah Pertaruhan pada Kerusuhan yang Gagal

IslamTimes - Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran Nasser Kan'ani mengatakan negara-negara Barat bertaruh pada kuda yang kalah ketika mereka meletakkan semua beban mereka di belakang kerusuhan baru-baru ini di Iran, mencatat bahwa mereka sekarang telah mengakui kesalahan perhitungan mereka mengenai kerusuhan kekerasan.

Kan'ani mengatakan pada konferensi pers pada hari Senin (26/12) bahwa, “Pemerintah yang bertaruh pada perkembangan internal Iran bertaruh pada kekalahan. Kami telah memperingatkan mereka untuk tidak mengorbankan kepentingan mereka tanpa hasil.”Meskipun pemerintah Barat mengklaim bahwa mereka tidak mengejar perubahan rezim di Iran, Tehran tidak akan pernah melupakan peran mereka dalam kerusuhan tersebut, tambahnya.Kan'ani juga menunjuk pada masalah warga negara asing yang ditahan karena keterlibatan mereka dalam kerusuhan, dengan mengatakan Tehran telah memberi tahu negara mereka, dan beberapa bahkan diizinkan untuk menghubungi keluarga mereka, dalam gerakan kemanusiaan, pada hari Natal.Kerusuhan hebat pecah setelah kematian Mahsa Amini. wanita berusia 22 tahun di Tehran. Amini meninggal pada 16 September di rumah sakit tiga hari setelah dia pingsan di kantor polisi. Investigasi mengaitkan kematiannya dengan kondisi medisnya, menepis tuduhan bahwa dia telah dipukuli oleh pasukan polisi.Dalam dua bulan terakhir, dan menggunakan protes sebagai kedok, perusuh dan preman – banyak dari mereka kemudian ditemukan memiliki hubungan dengan pihak asing – telah mengamuk, terlibat dalam serangan biadab terhadap petugas keamanan, vandalisme, dan penipuan bendera palsu pembunuhan warga sipil untuk memberatkan polisi Iran.Kan'ani sekali lagi menolak tuduhan tidak berdasar bahwa Tehran memberi Moskow armada drone untuk digunakan dalam perang Ukraina, mengatakan bahwa pejabat Iran dan Kementerian Luar Negeri negara itu telah berulang kali menolak klaim tersebut.“Kami mengulangi sekali lagi pelepasan kami dengan perang di Ukraina dan menyuarakan kesiapan kami untuk menyelesaikan krisis dan memulihkan perdamaian di sana. Kami juga menganggap setiap ancaman yang tidak bertanggung jawab oleh otoritas Ukraina, dan meminta pertanggungjawaban pemerintah Ukraina atas potensi dampak politik dan hukum mereka,” katanya.Klaim anti-Iran pertama kali muncul pada bulan Juli, dengan Penasihat Keamanan Nasional AS Jake Sullivan menyatakan bahwa Washington telah menerima “informasi” yang menunjukkan bahwa Republik Islam sedang bersiap untuk memberi Rusia “hingga beberapa ratus drone, termasuk UAV berkemampuan senjata di sebuah garis waktu yang dipercepat” untuk digunakan dalam perang.Menteri Luar Negeri Iran Hossein Amir-Abdollahian pada bulan November menolak kontroversi media atas dugaan dukungan Iran untuk Rusia dalam perang Ukraina, menambahkan, bagaimanapun, bahwa Tehran telah memberi Moskow sejumlah drone beberapa bulan sebelum perang di Ukraina.Ia juga meyakinkan bahwa Iran tidak akan diam saja jika terbukti Rusia menggunakan drone Iran dalam konflik tersebut.Di tempat lain dalam sambutannya, juru bicara itu mengatakan Republik Islam selalu membuka jendela diplomasi untuk kebangkitan Rencana Komprehensif Aksi Bersama (JCPOA).Dia mengatakan kesepakatan untuk menghidupkan kembali kesepakatan nuklir 2015 masih dapat dicapai jika pihak Barat menunjukkan kemauan yang tulus.Dia menggambarkan pertemuan baru-baru ini antara Menteri Luar Negeri Iran Hossein Amir-Abdollahian dan Perwakilan Tinggi UE untuk Urusan Luar Negeri dan Kebijakan Keamanan Josep Borrell sebagai peristiwa penting dan peluang bagus bagi kedua belah pihak.“Perjanjian [akhir] masih layak, dan jendela diplomasi terbuka di pihak Iran. Pemerintah AS mengejar kebijakan kebingungan dan konfrontasi dan mempertahankan sikap negatif dan bermusuhan. Kami percaya bahwa kesepakatan itu dapat dicapai dan tetap di meja perundingan asalkan Barat menunjukkan tekad yang diperlukan untuk mencapai kesepakatan akhir, kata Kan'ani.Dia menggarisbawahi bahwa pihak Eropa dalam JCPOA – Inggris, Prancis, dan Jerman – harus mengambil langkah praktis jika mereka mencari kesepakatan akhir dalam pembicaraan untuk menghidupkan kembali kesepakatan nuklir 2015, menambahkan bahwa kebijakan luar negeri Iran tidak terikat pada JCPOA dan Pembicaraan Wina dan bahwa Republik Islam mengikuti kebijakan kerja sama dengan tetangganya.Pembicaraan untuk menghidupkan kembali JCPOA dimulai di ibu kota Austria Wina pada April 2021 dengan maksud untuk memeriksa keseriusan Washington dalam bergabung kembali dengan kesepakatan dan menghapus sanksi anti-Iran.Negosiasi terhenti sejak Agustus karena desakan Washington pada posisinya yang keras kepala untuk tidak menghapus semua sanksi yang dijatuhkan pada Republik Islam oleh pemerintahan AS sebelumnya. Iran menyatakan perlu bagi pihak lain untuk menawarkan beberapa jaminan bahwa ia akan tetap berkomitmen pada setiap kesepakatan yang dicapai.[IT/r]