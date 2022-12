Kenapa AS Tidak Rugi Memperpanjang Konflik Ukraina

Islam Times - Bagi Washington, Kiev mewakili semacam “kapal induk tak akan tenggelam” yang hadir dengan kemungkinan tak terbatas.

Hal itu disimpulkan oleh, Fyodor Lukyanov, direktur penelitian Klub Diskusi Internasional Valdai dalam sebuah analisa yang diturunkan Russia Today pada 23 Desembe.Lukyanov, yang juga ketua Presidium Dewan Kebijakan Luar Negeri dan Pertahanan Rusia, menganalisa keuntungan yang dicapai AS dalam memperpanjang konflik Ukraina.Kunjungan Presiden Ukraina Vladimir Zelensky ke Washington, menurut Lukyanov, memang bisa menjadi tonggak sejarah bagi kerangka "keamanan Eropa". Ukraina kini tengah membentuk angkatan bersenjata yang kuat dan cakap, dibantu secara aktif oleh Barat, terutama AS. Maka status formalnya – apakah itu anggota NATO atau bukan – tidak lagi menjadi masalah. Ukraina adalah sekutu militer de facto Amerika, jika bukan de jure, dan memiliki pengalaman praktis yang unik dalam konfrontasi skala besar langsung dengan Rusia. Dan Ukraina termotivasi untuk mengejarnya.Maka masuk akal, lanjutnya, untuk berasumsi bahwa lebih nyaman bagi AS bahkan bagi Ukraina untuk tetap berada di luar aliansi formal, karena ini dapat memperluas ruang bagi aksi politik-militer. Tidak ada komitmen hukum, tingkat dan skala dukungan dapat bervariasi sesuai dengan situasi setiap saat, dan tingkat kesetiaan Kiev kepada Washington sebagai penjamin utama sumber daya, kemungkinan akan melebihi yang ditunjukkan oleh Warsawa atau negara-negara Baltik.Begitu juga dengan tingkat ketergantungan pada bantuan luar. Ukraina, seperti Polandia dan Baltik, kemungkinan besar akan semakin tidak percaya pada benua Eropa Barat, karena Kiev akan menafsirkan kontradiksi internalnya yang tak terelakkan sebagai keinginan implisit untuk berdamai dengan Rusia.Bagi AS, tegas Lukyanov, Ukraina bak “kapal induk berbasis darat yang tidak dapat tenggelam” dan hal ini menguntungkan. Sebuah satelit yang sedemikian terlatih dan setia, di satu sisi berada di sebelah Rusia dan di sisi lain mengarah ke Eropa Barat – dan juga narasi Kiev bahwa berkat upayanya, seluruh Eropa dapat hidup damai dan tidak berada di bawah bom Rusia – membuka banyak peluang. Konfigurasi teritorial Ukraina dalam konteks ini tidak penting bagi Washington. Selain itu, pelestarian bagian dari wilayah Ukraina yang diakui secara internasional di bawah kendali Rusia akan memperkuat konflik, dan memberikan alasan untuk terus berjuang.Untuk ini, Ukraina harus diperlengkapi dan dilatih, tetapi semua keinginannya tidak harus dipenuhi. Adapun untuk mempersiapkan pasukannya, penting bagi Washington meningkatkan kemampuan Ukraina sendiri sehingga fase konfrontasi berikutnya dapat berlanjut tanpa keterlibatan langsung unit AS dan NATO. Ini merupakan poin yang sangat signifikan, simpul LUkyanov.[IT/AR]