Konvoi Pendudukan AS Dihadapi Pasukan Suriah, Dipaksa Kembali di Hasakah yang Kaya Minyak

IslamTimes - Pasukan Angkatan Darat Suriah telah menghadapi konvoi militer AS di timur laut provinsi Hasakah ketika pasukan pendudukan berusaha melewati sebuah komunitas di wilayah yang kaya energi.

Di tengah kemarahan publik yang meningkat atas kehadiran pasukan pendudukan Amerika, pasukan tentara Suriah yang ditempatkan di pos pemeriksaan di pintu masuk desa Tell Dahab, yang terletak di selatan kota Qamishli, memblokir dan mengusir konvoi beberapa kendaraan lapis baja, menurut kepada kantor berita resmi Suriah SANA.Konvoi terpaksa berbalik dan kembali ke arah asalnya.Perkembangan itu terjadi beberapa hari setelah pasukan pendudukan AS di Suriah timur laut mengirim 95 kapal tanker minyak Suriah yang dicuri ke Irak dalam dua konvoi terpisah.Sejumlah minyak curian dikirim dari Jazira dan wilayah Timur di provinsi Hasakah Suriah ke Irak utara melalui perbatasan ilegal Mahmoudiya dan al-Walid pada 22 Desember.Militer AS telah lama menempatkan pasukan dan peralatannya di timur laut Suriah, dengan Pentagon mengklaim bahwa pengerahan itu bertujuan untuk mencegah ladang minyak di daerah tersebut jatuh ke tangan Wahhabi Daesh [singkatan bahasa Arab untuk teroris "ISIS" /"ISIL""] .Damaskus, bagaimanapun, mempertahankan pengerahan itu dimaksudkan untuk menjarah sumber daya alam negara itu. Mantan presiden AS Donald Trump mengakui dalam beberapa kesempatan bahwa pasukan Amerika berada di negara Arab untuk kekayaan minyaknya.[IT/r]