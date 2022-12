Suara Anti-Netanyahu Meningkat di 'Israel' saat Knesset Bersiap untuk Pengambilan Sumpah Pemerintah

IslamTimes - Suara-suara Zionis Israel menentang Perdana Menteri Benjamin Netanyahu yang masuk sedang meningkat saat Knesset sedang mempersiapkan pengambilan sumpah pemerintahan baru di entitas Zionis.

Anggota Knesset ke-25 diberitahu pada hari Selasa (27/12) untuk bersiap untuk memberikan suara dan bersumpah dalam pemerintahan berikutnya pada hari Kamis – kecuali ada penundaan yang tidak terlihat.Netanyahu memiliki waktu hingga Senin (26/11) untuk mengambil sumpah di pemerintahan. Jika dia tidak dapat memuluskan kekusutan terakhir, itu bisa ditunda hingga awal minggu depan, lapor media Israel.Perdana Menteri Yair Lapid mengatakan kebijakan yang didorong oleh anggota pemerintahan yang akan datang “merupakan penjarahan nilai-nilai demokrasi.”“Kami telah melihat pemerintah dibentuk di Israel. Apa yang terjadi di sini bukanlah proses yang normal,” tambahnya seperti dikutip media Israel.“Apa yang kami lihat adalah perdana menteri terlemah yang pernah ada dan pemerintahan yang kacau balau. Ini bukan pemerintahan yang 'benar sepenuhnya'. Ini adalah pemerintahan penuh kegilaan.”Lapid menyimpulkan: "Kami tidak bermaksud untuk duduk diam pada saat mereka menghancurkan negara Israel dari dalam."Sementara itu, lebih dari 1.000 mantan personel senior Angkatan Udara Israel mengeluarkan surat kepada Ketua Mahkamah Agung Zionis Israel Esther Hayut dan pejabat hukum tinggi lainnya, memperingatkan terhadap pemerintahan sayap kanan dan agama Netanyahu yang akan datang.“Kami semua siap mengorbankan hidup kami untuk negara selama bertahun-tahun sebagai pilot tempur. Bahkan setelah bertugas di Angkatan Udara, kami terus mengambil bagian dalam membangun negara dengan kemampuan terbaik kami,” tulis 1.197 pejabat tersebut dalam surat yang dikutip oleh The Times of Israel.“Kami berasal dari semua lapisan masyarakat dan spektrum politik… tetapi kesamaan yang kita semua miliki saat ini adalah ketakutan bahwa negara demokrasi Israel dalam bahaya,” kata surat itu.Di sisi lain, mantan menteri Likud Dan Meridor menggambarkan Netanyahu sebagai seorang politikus yang “menempatkan ambisinya sendiri untuk kekuasaan dan pemerintahan di atas segalanya.”"Dia bukan seorang rasis, tetapi dia bersedia merusak masyarakat Israel untuk kembali ke jabatan perdana menteri," The Times of Israel mengutip mantan menteri kehakiman itu.Meridor mengatakan bahwa wacana publik hari ini mewakili “perubahan besar dalam nilai-nilai masyarakat Israel,” menyalahkan Netanyahu karena “menormalkan retorika dan kebijakan rasis” dari pemimpin Otzma Yehudit MK Itamar Ben Gvir.“Selama bertahun-tahun, politisi yang membuat pernyataan semacam ini berada di luar konsensus,” kata mantan menteri itu.“Netanyahu mematahkan pola ini, karena dia menginginkan suara dan dukungan mereka – dan sekarang dia bergabung bersama Smotrich [Zionisme Religius MK Bezalel],” tambah Meridor.Sementara itu, Likud MK David Bitan mengecam mitra koalisi partainya di pemerintahan yang akan datang atas perilaku mereka selama negosiasi koalisi serta komentar yang mereka buat dalam beberapa hari terakhir.“Bukan hanya mereka tidak bertingkah seperti orang dewasa – mereka bertingkah seperti anak kecil,” kata Bitan dalam sebuah wawancara di Knesset TV, menyebut nama MK Bezalel Smotrich dan Itamar Ben Gvir.Mitra koalisi Likud—Partai Zionisme Religius, Otzma Yehudit, Shas, dan Yudaisme Taurat Bersatu—telah “mengeksploitasi fakta bahwa tidak ada alternatif, dan inilah yang terjadi,” kata Bitan, merujuk pada tuntutan ekstrem yang dibuat selama negosiasi.Bitan, yang pernah menjadi pembela paling sengit Netanyahu di media tetapi baru-baru ini berdebat dengannya, mengatakan ketua Likud perlu mengambil sikap tegas sebagai kepala pemerintahan yang akan datang.“Netanyahu harus menunjukkan bahwa dialah yang bertanggung jawab… jika tidak, dia akan menderita sepanjang masa jabatannya,” tambah Bitan.[IT/r]