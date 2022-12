Mayat Ditemukan di Mobil saat Badai Musim Dingin Terus Melanda AS

IslamTimes - Badai salju “sekali dalam satu generasi” yang telah melanda beberapa bagian Amerika Serikat selama Natal belum akan berhenti, dengan salju setinggi sembilan hingga enam belas inci (22,8 – 40 cm) diperkirakan pada hari Selasa (27/12), AS Layanan Cuaca Nasional (NWS) memperingatkan.

Jadi, di negara bagian New York peringatan badai musim dingin tetap berlaku untuk wilayah Jefferson dan Lewis, sementara penasehat cuaca musim dingin memperingatkan penduduk Erie County untuk mengharapkan salju setebal 4 hingga 8 inci. Orang-orang sangat disarankan untuk tetap berada di dalam rumah untuk menghindari terjebak dalam kondisi cuaca buruk.Presiden AS Joe Biden mengeluarkan deklarasi darurat federal untuk negara bagian New York pada 26 Desember, mengesahkan bantuan pemerintah di tengah upaya pemulihan yang sedang berlangsung dibantu oleh ratusan pasukan Garda Nasional.Sejak sistem badai pertama kali mulai menyerang AS enam hari lalu, lebih dari lima puluh nyawa diperkirakan telah merenggut nyawa akibat suhu yang sangat dingin, dengan lebih dari separuh kematian terjadi di New York bagian barat. Di Buffalo, badai salju membuat kota tampak seperti "zona perang", menurut Gubernur New York Kathy Hochul, dengan kendaraan ditinggalkan di sepanjang jalan dalam arus salju setinggi delapan kaki (2,4 meter). Beberapa orang terdampar setidaknya selama dua hari di dalam mobil, karena ambulans dan truk pemadam kebakaran tidak dapat menjangkau mereka. Penghuni lain juga terdampar di rumah tanpa pemanas, di tengah pemadaman listrik. Hochul menggambarkan perkembangan itu sebagai “situasi yang mengancam jiwa yang sangat berbahaya.”14 orang di Erie County, New York, kehilangan nyawa karena paparan, tiga ditemukan di kendaraan mereka, empat tidak panas, tiga kematian akibat kejadian jantung yang tertiup salju, dan tiga orang meninggal setelah layanan EMS selesai tertunda, menurut Eksekutif Daerah, Mark Poloncarz. Dia mengatakan kepada media bahwa jumlah korban tewas secara keseluruhan di seluruh AS kemungkinan akan melampaui badai salju Buffalo tahun 1977. Pada saat itu, 30 orang dilaporkan tewas.Ledakan kutub yang berasal dari Kanada telah mempengaruhi sekitar 60 persen populasi AS, dengan suhu yang sangat rendah tercatat dari area Great Lakes hingga Rio Grande.Pada 24 Desember, diperkirakan 1,7 juta pelanggan dibiarkan tanpa listrik pada suhu di bawah nol, menurut pelacak poweroutage.us. Ribuan penerbangan AS telah dibatalkan, ditunjukkan situs pelacakan Flightaware.com. Ada juga larangan mengemudi di beberapa komunitas karena kondisi jalan yang berbahaya.Saat salju yang bertiup dari wilayah Great Lakes semakin berkurang intensitasnya, udara Arktik yang mencengkeram sebagian besar AS bagian timur akan membutuhkan waktu yang lambat untuk melepaskan genggamannya, Layanan Cuaca Nasional memperingatkan.[IT/r]