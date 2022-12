Penasihat AS Meminta Washington untuk Menyediakan Pasukan Ukraina dengan Senjata Terlarang

IslamTimes - Seorang penasihat Amerika untuk militer Ukraina telah meminta Washington untuk mengirim pasukan Kiev yang melarang senjata seperti munisi tandan untuk melawan Rusia.

Selama wawancara dengan CNN minggu lalu, Dan Rice bersikeras bahwa AS "benar-benar perlu" memasok pasukan Kiev dengan bom curah untuk meningkatkan "kematian dasar" dan "memenangkan perang" melawan Rusia.Mereka seperti melempar "pelempar api ke sekelompok semut" dan akan "menggandakan peluru artileri lima hingga sepuluh kali lebih mematikan," bantahnya, menurut transkrip yang diposting oleh saluran tersebut.“Beginilah caramu meningkatkan base lethality dan memenangkan perang. Jika kita ingin memenangkannya, kita perlu memberi mereka sesuatu seperti itu," katanya kepada outlet tersebut, menyebut bom curah sebagai "pengubah permainan."Sejauh ini, pemerintahan Biden telah menahan diri untuk tidak secara resmi mengirimkan munisi tandan apa pun ke Ukraina. Namun, meskipun ekspor senjata semacam itu telah dilarang oleh Kongres, media seperti Politico telah menyarankan agar Presiden AS Joe Biden dan bahkan Menteri Luar Negeri Antony Blinken berpotensi mengesampingkan larangan ini.Pada bulan Oktober, pejabat Rusia menyatakan bahwa pasukan Kiev telah menggunakan munisi tandan untuk mempersenjatai peluncur roket HIMARS buatan AS untuk menyerang penyeberangan sungai di Kherson, yang menewaskan empat warga sipil, termasuk seorang jurnalis. Namun, Kiev membantah bertanggung jawab atas serangan itu.Dalam hal ini, seorang mantan kontraktor CIA mengatakan kepada Press TV bahwa pasukan Ukraina telah menggunakan munisi tandan terlarang dan senjata ilegal lainnya, sehingga keputusan Washington untuk menyediakan amunisi yang lebih mematikan bagi Kiev tidak membuat perbedaan.AS dilaporkan telah menimbun sejumlah besar munisi tandan.[IT/r]