NYT: Data Militer AS yang Sensitif Ditemukan di eBay

IslamTimes - Sebuah klub komputer Jerman membeli beberapa perangkat penangkap biometrik di eBay dan menemukan bahwa mereka masih berisi sidik jari, pemindaian iris mata, foto, dan deskripsi ribuan orang yang berinteraksi dengan Angkatan Darat AS di Irak dan Afghanistan, menurut New York Times.

[IT/r]