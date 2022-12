Biden Berjanji Akan Mengakhiri Perang di Yaman, Tapi Melakukan Kebalikannya

IslamTimes - Dua minggu setelah masa jabatannya, Presiden AS Joe Biden mengklaim bahwa dia akan mencari perdamaian yang dirundingkan di Yaman, sehingga menghindari Arab Saudi. Sekarang dia melakukan putaran 180 derajat. Dengan posisi kebijakan luar negeri yang sewenang-wenang seperti itu, AS menyebabkan ketidakstabilan dan melemahkan tangannya sendiri.

Pada 13 Desember, Senator AS Bernie Sanders memutuskan untuk menarik Resolusi Kekuatan Perang untuk mengakhiri dukungan AS terhadap upaya ofensif Saudi dalam perang di Yaman. Sanders seharusnya memberikan resolusi untuk pemungutan suara, percaya itu akan berlalu. Namun, karena tekanan dari Gedung Putih, dia memutuskan untuk mundur. Sebaliknya, senator progresif Amerika itu mengklaim bahwa dia diberi tahu bahwa pemerintahan Biden akan "terus bekerja" dengan kantornya untuk mengakhiri konflik.Seperti yang diungkapkan oleh The Intercept, yang memperoleh poin-poin pembicaraan utama yang didistribusikan oleh Gedung Putih terhadap resolusi tersebut, pemerintahan Biden mengomunikasikan posisinya bahwa resolusi semacam itu akan kontraproduktif dan semakin memperburuk krisis di Yaman. Namun, 'Institut Quincy untuk Tata Negara yang Bertanggung Jawab' mengatakan bahwa keputusan Sanders untuk menarik resolusi tersebut “dapat memberanikan banyak anggota elit kebijakan luar negeri Washington yang ingin memastikan bahwa kemampuan presiden untuk mengobarkan perang secara sepihak tetap tidak tertandingi oleh hak prerogatif konstitusional Kongres atas masalah perang dan perdamaian.”Masalah terbesar di sini bagi pemerintah AS adalah bahwa Resolusi Kekuatan Perang pada dasarnya bertujuan untuk memaksa Biden menerapkan sebagian besar kebijakan yang dia uraikan sendiri pada Februari 2021. Meskipun Biden telah mengumumkan bahwa AS menghentikan semua "penjualan senjata yang relevan" ke koalisi pimpinan Saudi – yang telah berperang dengan Ansarullah Yaman, yang umumnya dikenal sebagai Houthi, sejak 2015 – posisi kebijakan ini tidak pernah dipraktikkan.Selama kampanye tahun 2020, Biden mengklaim bahwa dia akan menjadikan Arab Saudi, sekutu lama Amerika, sebagai "paria" global. Namun, ketika mulai menyadari bahwa negara penghasil minyak yang kuat itu adalah mitra penting di Timur Tengah, kesadaran yang datang berbulan-bulan setelah kampanye sanksi Barat yang ditujukan ke Rusia, pemerintahan Biden dengan cepat memutuskan untuk mengubah pendiriannya. Pada bulan Juli, presiden memutuskan untuk melakukan kunjungan asing ke Arab Saudi, sementara pada hari-hari sebelumnya dia mengadakan diskusi tentang mulai memasok senjata ofensif kepada Saudi lagi; pembingkaiannya agak tidak jujur karena pembekuan penjualan senjata pada Februari 2021 secara efektif telah berakhir pada April di tahun yang sama. Kedua langkah ini datang sebagai upaya yang jelas untuk membuat Arab Saudi menaikkan tingkat produksi minyak, sebuah tujuan yang gagal karena Putra Mahkota Saudi, Mohammed Bin Salman, menolak menjadi calo presiden AS.Sejak itu, pemerintah AS menyetujui potensi kesepakatan bernilai miliaran dolar dengan Arab Saudi dan UEA, dan pada Agustus pemerintahan Biden memberikan kekebalan kepada Putra Mahkota Saudi dari gugatan perdata atas perannya dalam pembunuhan jurnalis Jamal Khashoggi. Biden dilaporkan dipermalukan awal tahun ini setelah diduga mengungkit pembunuhan Khashoggi kepada Putra Mahkota, yang membalas dengan mengutip pembunuhan jurnalis Palestina-Amerika Shireen Abu Akleh oleh Zionis “Israel”, menanyakan mengapa Jamal Khashoggi lebih penting. Khususnya, kepala negara AS gagal beberapa kali bahkan untuk mengucapkan nama Shirin Abu Akleh dengan benar ketika menyampaikan pidato di samping Presiden Otoritas Palestina Mahmoud Abbas beberapa hari sebelumnya dan tidak membawa pembunuhan itu ke perwakilan Zionis "Israel".Gedung Putih menyindir, dalam penentangannya terhadap resolusi Senator Bernie Sanders tentang Yaman, bahwa dia memiliki andil dalam gencatan senjata selama enam bulan antara dua pihak utama yang berseberangan dalam perang. Kenyataannya, PBB-lah yang menengahi gencatan senjata, yang berakhir pada 2 Oktober. Di mata Ansarullah, pemerintah AS adalah penghalang utama perdamaian di Yaman; Abd al-Wahhab al-Mahbashi, anggota senior Ansarullah, baru-baru ini memperingatkan bahwa “kehadiran pasukan AS di Bab al-Mandab dan lepas pantai Yaman merupakan ancaman serius bagi navigasi maritim.” Faktanya, Ansarullah memandang konflik tersebut sebagai perang atas nama AS, dengan Arab Saudi bertindak sebagai wakilnya, pandangan yang dipegang oleh jutaan orang di wilayah tersebut.Sehari setelah Sanders menarik Resolusi Kekuatan Perangnya, dua pengiriman bahan bakar, yang membawa berton-ton solar, disita oleh koalisi pimpinan Saudi dan dicegah mencapai Yaman. Blokade Yaman adalah salah satu faktor utama yang berkontribusi pada kebangkitan kembali ketegangan – Ansarullah menuduh Riyadh dan Abu Dhabi mencuri sumber daya minyak negara dan merampas penduduk asli Yaman. Selain itu, ketika AS jelas berusaha untuk nyaman Arab Saudi, ini memberi sinyal kepada kepemimpinan Ansarullah bahwa pemerintahan Biden mendukung Riyadh dalam konflik tersebut.Pemerintahan Biden sejauh ini terbukti tidak efektif dalam membawa Saudi di bawah sayapnya seperti yang diharapkannya, menunjukkan bahwa taktik kebijakan luar negerinya terbukti paling tidak efektif. Alasan kegagalan ini kemungkinan besar karena cara pemerintah saat ini tidak hanya berurusan dengan Arab Saudi, tetapi juga dengan semua negara di Jazirah Arab selain Iran. AS telah menunjukkan bahwa mereka tidak dapat dipercaya untuk menepati janjinya, sebagaimana dibuktikan oleh kesalahan kesepakatan nuklir Iran. Lebih penting lagi, Arab Saudi memahami bahwa, dalam hal keamanan, Washington bukan lagi pemain terpenting. Alih-alih mengikuti pemerintahan Biden ke dalam koalisi anti-Iran yang berbahaya, Saudi akan jauh lebih pintar untuk terlibat secara diplomatis dengan Tehran, sebuah langkah yang akan sangat membantu dalam hal keamanan regional.Bagi Washington, sementara itu, eskalasi di Yaman pada titik ini akan terbukti menguntungkan, karena pada akhirnya dapat mendorong Arab Saudi lebih dekat dengannya, karena yang terakhir membutuhkan bantuan AS untuk mempertahankan upaya perangnya, meskipun ada kemungkinan serangan balistik skala besar. dan serangan rudal jelajah terhadap infrastruktur vital Arab Saudi dapat menyebabkan Kerajaan langsung menuju meja perundingan. Terlepas dari bagaimana keadaannya, jelas bahwa pengaruh AS di Jazirah Arab menurun dengan cepat dan sebagian dari warisannya adalah perang brutal yang menelan korban lebih dari 400.000 jiwa dan bahwa pemerintahan Biden telah menolak untuk mengakhirinya.[IT/r]