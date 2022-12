Suriah: Mengusir Pasukan Pendudukan AS Tidak Di Luar Jangkauan

IslamTimes - Kementerian luar negeri Suriah mengatakan mengusir pasukan pendudukan AS dari tanah negara itu tidak di luar jangkauan, terutama mengingat operasi perlawanan sukses pasukan populer Suriah yang sedang berlangsung.

"Orang-orang Suriah di timur laut negara itu menulis kisah kepahlawanan mereka dan berjuang melawan pasukan pendudukan AS dan alat-alat mereka," cuit kementerian itu pada Selasa."Pengusiran penduduk asing dari wilayah Suriah tampaknya tidak pernah terlalu jauh," tambahnya.Kementerian menganggap "penolakan terhadap pasukan pendudukan [menjadi] penjamin pembebasan tanah dan pasukan perlawanan memulihkan hak-hak [rakyat Suriah]," dengan mengatakan prospek negara untuk membebaskan diri dari pasukan asing "mendekati cepat."Amerika Serikat dan sekutunya menginvasi Suriah pada tahun 2014 dengan dalih memerangi kelompok teroris Wahhabi Daesh [singkatan bahasa Arab untuk “ISIS” / “ISIL”]. Pakaian teroris telah muncul ketika Washington kehabisan alasan untuk memperluas campur tangan regionalnya atau memperbesar skalanya.AS mempertahankan kehadirannya, meskipun Suriah dan sekutunya mengalahkan Daesh pada akhir 2017.Selama beberapa tahun terakhir, militer AS telah menempatkan pasukan dan peralatannya di Suriah timur laut, dengan Pentagon mengklaim bahwa pengerahan itu bertujuan untuk mencegah ladang minyak di daerah itu jatuh ke tangan teroris Daesh.Damaskus, bagaimanapun, berpendapat bahwa pengerahan itu dimaksudkan untuk menjarah sumber daya alam negara Arab itu.Mantan presiden AS Donald Trump mengakui dalam beberapa kesempatan bahwa pasukan Amerika berada di negara Arab untuk kekayaan minyaknya.[IT/r]