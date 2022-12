AS Mengungkapkan Langkah-langkah yang Mungkin Dilakukan untuk Melawan Produksi Drone Iran

IslamTimes - Gedung Putih bekerja untuk mencegah Iran menggunakan bagian Barat untuk membuat drone militer, Adrienne Watson, juru bicara Dewan Keamanan Nasional AS, mengatakan. Pernyataannya muncul setelah Washington menuduh Tehran mengirimkan UAV tempur ke Rusia di tengah konfliknya dengan Ukraina.

Washington mengatakan berencana untuk menggunakan kontrol ekspor dan bekerja dengan perusahaan untuk mencegah teknologi Barat mencapai Tehran"Kami sedang mencari cara untuk menargetkan produksi UAV Iran melalui sanksi, kontrol ekspor, dan berbicara dengan perusahaan swasta yang bagiannya telah digunakan dalam produksi," kata Watson dalam sebuah pernyataan kepada New York Times, Rabu (28/12).Watson menambahkan bahwa Gedung Putih “menilai langkah lebih lanjut yang dapat kami ambil dalam hal kontrol ekspor untuk membatasi akses Iran ke teknologi yang digunakan dalam drone.”Ukraina menuduh Rusia menggunakan drone kamikaze Iran Shahed-136 dalam serangan di Kiev dan kota-kota lain. Juru bicara Kremlin Dmitry Peskov membantah tuduhan tersebut pada saat itu, mengatakan Moskow hanya menggunakan perangkat keras Rusia dalam operasi militer di Ukraina.CNN melaporkan pekan lalu bahwa Washington membentuk satuan tugas untuk menyelidiki tuduhan bahwa komponen Barat ditemukan di pesawat nirawak yang dikerahkan oleh Rusia di Ukraina. AS juga bekerja pada pembatasan ekspor tambahan untuk Iran, menurut Bloomberg.Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran Nasser Kanaani mengatakan bulan ini bahwa tuduhan Kiev membantu Rusia dengan senjata "tidak berdasar." Dia berpendapat bahwa Republik Islam tidak memasok perangkat keras militer ke kedua pihak yang berkonflik.Menteri luar negeri Iran, Hossein Amir-Abdollahian, menyatakan pada awal November bahwa Tehran telah mengirimkan "sejumlah kecil drone" ke Rusia beberapa bulan sebelum Moskow meluncurkan operasi militer pada akhir Februari.Pada bulan September dan November, Departemen Keuangan AS memasukkan daftar hitam beberapa perusahaan Iran yang dituduh terlibat dalam dugaan penjualan drone ke Rusia.[IT/r]