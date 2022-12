Pembersihan di Riyadh: Mantan Kepala Keamanan Publik Saudi Dipenjara Selama 25 Tahun karena 'Korupsi'

IslamTimes - Mantan kepala keamanan publik Arab Saudi telah dijatuhi hukuman 25 tahun penjara atas dugaan "tuduhan korupsi" di tengah perburuan penyihir Putra Mahkota Mohammed bin Salman yang sedang berlangsung terhadap para pembangkang, lawan, dan calon saingan takhta.

The Prisoners of Conscience, sebuah organisasi non-pemerintah independen yang mengadvokasi hak asasi manusia di Arab Saudi, mengumumkan dalam sebuah posting di halaman Twitter resminya pada hari Rabu (28/12) bahwa Letnan Jenderal Khaled bin Qarar al-Harbi dijatuhi hukuman penjara atas tuduhan suap dan penyalahgunaan kekuasaan.Harbi telah menjabat sebagai kepala Direktorat Jenderal Keamanan Publik Arab Saudi sejak Desember 2018.Dia diberhentikan dari posisinya dan ditangkap pada September tahun lalu setelah Raja Salman bin Abdulaziz mengeluarkan keputusan kerajaan dan merujuknya untuk penyelidikan atas tuduhan korupsi, lapor kantor berita resmi Saudi Press Agency (SPA).Tuduhan tersebut, menurut SPA, termasuk "merampas uang publik untuk keuntungan pribadi... pemalsuan, penyuapan, dan penyalahgunaan kekuasaan."Keputusan tersebut telah menetapkan bahwa “Otoritas Pengawasan dan Anti-Korupsi [Nazaha] harus menyelesaikan prosedur investigasi dengan semua orang yang terlibat dalam [kasus] ini, dan mengambil tindakan hukum yang diperlukan terhadap mereka.”Sejak bin Salman menjadi pemimpin de facto Arab Saudi pada tahun 2017, kerajaan tersebut telah menangkap sejumlah aktivis, blogger, intelektual, dan lainnya yang dipandang sebagai lawan politik meskipun ada protes dan kecaman internasional atas tindakan keras tersebut.Dalam apa yang dipandang sebagai pembersihan terbesar dalam sejarah kerajaan, bangsawan Saudi, miliarder, dan pejabat senior pemerintah disiksa dan diperas pada November 2017, ketika mereka ditangkap dan ditahan di hotel Ritz-Carlton dalam permainan kekuasaan yang luar biasa oleh bin Salman. .Sebanyak 500 orang ditangkap dalam pembersihan yang berlanjut hingga 2019. Menurut The Wall Street Journal, pemerintah Saudi menargetkan uang tunai dan aset senilai hingga $800 miliar.Pembersihan itu diyakini dimaksudkan untuk mengkonsolidasikan pemerintahan bin Salman yang baru lahir.Mantan tahanan dan rekan dari beberapa orang yang terjebak dalam penumpasan tersebut mengatakan penahanan itu sewenang-wenang, tidak memiliki proses peradilan dan sering menjadi sasaran musuh pangeran.Surat kabar harian Inggris The Guardian, mengutip sebuah sumber, mengatakan penangkapan November 2017 di hotel Ritz-Carlton di Riyadh “adalah tentang mengkonsolidasikan pemerintahannya (bin Salman), polos dan sederhana” dan terjadi sebelum pembunuhan kejam jurnalis pembangkang Jamal Khashoggi di konsulat Saudi di Istanbul pada 2 Oktober 2018.“Fakta bahwa dia lolos memungkinkan dia melakukan yang terakhir. Penjaga yang sama yang terlibat di Ritz terlibat dalam pembunuhan itu,” kata sumber itu.Sebagian besar kemudian dibebaskan setelah mencapai penyelesaian keuangan yang tidak ditentukan dengan pihak berwenang.[IT/r]