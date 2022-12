Anggota Parlemen AS Meminta Jawaban atas Penggunaan Spyware “Israel” oleh Pemerintah

IslamTimes - Dua anggota parlemen senior AS telah mengirim surat ke beberapa lembaga pemerintah mencari jawaban atas pembelian dan penggunaan spyware kuat yang dibuat oleh dua perusahaan Zionis "Israel", karena Kongres baru-baru ini mengeluarkan langkah-langkah untuk mengendalikan proliferasi perangkat lunak peretasan.

Satu surat yang dikirim oleh Anggota Kongres Adam Schiff, ketua Komite Intelijen DPR, meminta kepala Drug Enforcement Administration [DEA] untuk memberikan perincian tentang penggunaan Graphite, alat spyware Zionis “Israel” yang diproduksi oleh perusahaan Paragon.“Penggunaan semacam itu dapat memiliki implikasi potensial bagi keamanan nasional AS, serta bertentangan dengan upaya untuk mencegah proliferasi luas kemampuan pengawasan yang kuat terhadap rezim otokratis dan pihak lain yang mungkin menyalahgunakannya,” tulis Schiff dalam surat tersebut, yang diperoleh oleh Times New York.Grafit, mirip dengan alat peretasan Zionis “Israel” Pegasus yang telah menjadi berita utama internasional selama setahun terakhir, mampu menembus perangkat seluler dan mengekstrak pesan, video, foto, dan file lainnya.Awal bulan ini, The Times melaporkan bahwa DEA menggunakan Grafit dalam operasinya di luar negeri. Agensi menanggapi dengan mengatakan bahwa alat tersebut digunakan secara legal, dan hanya di luar AS.Dalam surat terpisah, Senator Ron Wyden, yang duduk di Komite Intelijen Senat, mendesak FBI untuk mendapatkan informasi tentang pembelian dan pengujian spyware Pegasus NSO Group oleh biro tersebut.Pada bulan Januari, surat kabar pertama kali melaporkan bahwa FBI telah membeli perangkat lunak perusahaan Zionis "Israel", dan bahwa NSO menawarkan versi Pegasus kepada FBI dan telah menciptakan produk bernama Phantom yang dapat meretas nomor telepon mana pun di AS.FBI kemudian mengkonfirmasi kepada The Guardian bahwa mereka telah memperoleh spyware tersebut, tetapi hanya dengan “lisensi terbatas”. NSO dengan tegas membantah bahwa spyware Pegasus miliknya dapat digunakan untuk melawan ponsel AS.Wyden meminta informasi kepada FBI tentang mengapa mereka memutuskan untuk tidak menggunakan Pegasus, dengan mengatakan bahwa "masih belum jelas apa yang memicu keputusan kepemimpinan FBI untuk tidak menggunakan alat tersebut secara operasional.""FBI tidak dapat terus menyembunyikan secara rahasia aturan yang mengatur operasi peretasannya terhadap ponsel dan komputer orang Amerika," kata surat itu, yang juga diperoleh The Times.Lebih lanjut disebutkan bahwa "Rakyat Amerika memiliki hak untuk mengetahui skala aktivitas peretasan FBI dan aturan yang mengatur penggunaan teknik pengawasan kontroversial ini."Bulan lalu, bertentangan dengan apa yang dikatakan FBI secara terbuka, The Times melaporkan bahwa dokumen internal FBI menunjukkan biro tersebut menyusun pedoman untuk menggunakan Pegasus dalam penyelidikan kriminal, tetapi pimpinan seniornya memutuskan untuk tidak menggunakan spyware dalam operasi.Kedua surat itu dikirim saat Kongres meloloskan RUU pengeluaran omnibus minggu lalu, yang mencakup ketentuan yang memberi direktur intelijen nasional wewenang untuk melarang komunitas intelijen membeli spyware asing.Langkah-langkah tersebut juga mengharuskan direktur untuk menyerahkan kepada Kongres setiap tahun sebuah "daftar pantauan" yang mengidentifikasi perusahaan spyware asing yang menimbulkan risiko bagi badan intelijen AS.[IT/r]