Perang Microchip AS-China

Chip, bagian kecil dari peralatan teknologi, dalam bentuknya yang paling dasar, lahir dengan radio transistor. 60 tahun yang lalu ketika industri chip masih baru lahir, hanya empat transistor yang dapat ditampung dalam sebuah chip. Tapi hari ini bisa sebanyak 11,8 miliar.

Juga dikenal sebagai semikonduktor, chip ini digunakan untuk mengotomatiskan segala sesuatu mulai dari mainan hingga senjata nuklir, terkadang digambarkan sebagai teknologi paling kritis di dunia. Chip tersebut sangat penting sehingga telah menjadi subyek perang teknologi antara Amerika Serikat dan China selama beberapa waktu.Pada awal Oktober, salvo terbesar Amerika Serikat melawan China sedang berlangsung. Presiden AS Joe Biden memberlakukan kontrol ekspor yang akan memblokir akses China ke semikonduktor.Keesokan harinya pemerintah daerah Shenzhen, pusat teknologi China, mengumumkan rencana untuk mengatasi kesulitan industri semikonduktor dan tepat ketika Kongres Nasional ke-20 Partai Komunis China berakhir, pemerintah China menetapkan perang atas teknologi sebagai ancaman terhadap keamanan nasionalnya. .Sejauh ini perusahaan manufaktur semikonduktor di AS telah menghasilkan 30% dari pendapatan mereka dari penjualan ke China, negara tersebut mengimpor chip senilai $400 miliar pada tahun 2021.Untuk mengimbangi konsekuensi pembatasan AS di bidang teknologi, China dikatakan mengambil "pendekatan seluruh bangsa" dengan memobilisasi semua sumber daya nasional.China menginvestasikan sebanyak $11 miliar dalam komputasi kuantum antara tahun 2009 dan 2011, dibandingkan dengan $3 miliar oleh Amerika Serikat.Investasi yang dipimpin pemerintah dalam semikonduktor telah menghasilkan $137 miliar pendanaan untuk industri ini. Bank sentral China telah memperkenalkan pinjaman khusus berbunga rendah untuk perusahaan teknologi tinggi, dan ratusan laboratorium diluncurkan untuk meningkatkan penelitian.AS telah meluncurkan strategi keamanan nasionalnya yang telah lama tertunda di mana China disebut sebagai tantangan geopolitik paling penting bagi AS.Dari semua penampilan, perang teknologi Amerika Serikat di China mendorong negara itu untuk melakukan lebih banyak keuntungan sendiri. Perang mungkin membuat industri teknologi China mundur beberapa tahun, tetapi jika China memperoleh sains melalui penelitian mereka sendiri, mereka akan berada di posisi yang lebih baik dalam beberapa tahun daripada jika akses mereka ke chip Amerika tidak terhalang.Sanksi tersebut telah mendorong ketidakpastian aktivitas beberapa produsen semikonduktor tertinggi China.Advanced Micro Fabrication Equipment inc., atau AMEC, adalah salah satu perusahaan yang dimiliki oleh ahli semikonduktor Gerald Yin, yang meraih gelar doktor dari University of California dan merupakan warga negara Amerika, yang kembali ke China pada tahun 2004 untuk berkontribusi pada industri teknologi di tanah airnya.Sanksi Oktober juga melarang, "layanan talenta Amerika untuk industri semikonduktor China". Yin yang awalnya orang China kini menghadapi rintangan sebagai warga negara AS untuk terus bekerja di perusahaannya sendiri di China. Begitu pula enam manajer puncak lainnya di perusahaannya, yang juga warga negara AS.Tetapi dengan cara penting lainnya, pendekatan bootstraps China sudah membuahkan hasil. Produsen semikonduktor terbesar di negara itu, Semiconductor Manufacturing International Corporation, telah mulai mengirimkan chip 7 nanometer meskipun ada sanksi Amerika.Yangtze Memory Technologies Corporation, produsen chip memori milik negara, memasok suku cadang untuk digunakan di iPhone Apple sebelum embargo.Tahun lalu, pendapatan domestik di industri semikonduktor China melampaui $157.000.000.000.Ini adalah fakta bahwa 19 dari 20 perusahaan semikonduktor yang tumbuh paling cepat secara global adalah orang China. Dalam laporannya kepada Kongres Nasional ke-20 Partai Komunis China pada bulan Oktober, beberapa hari setelah Presiden Biden mengumumkan pembatasan terbesar di China dan industri chip.China mencap AS sebagai "ancaman terbesar terhadap keamanan dunia maya global" atas spionase dunia maya berskala besar.Presiden China Xi Jinping mengatakan China harus "memenangkan pertempuran" dalam teknologi inti. Fakta bahwa Presiden Xi mengajukan permohonan itu dan bahwa dia menggunakan kata teknologi sebanyak 40 kali, naik dari 17 kali dalam laporan Kongres tahun 2017, bukanlah suatu kebetulan.China sangat menyadari, tidak hanya implikasi dari sanksi baru Amerika, tetapi juga kebutuhan kritis untuk mencapai swasembada di bidang teknologi yang, untuk semua maksud dan tujuan, akan menentukan arah sejarah di tahun-tahun mendatang.Ya, ini adalah perang yang mungkin telah diluncurkan oleh Amerika Serikat, tetapi tampaknya itu tidak akan menjadi perang yang akan diakhiri oleh Amerika Serikat.