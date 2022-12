Lavrov: Ratusan Pasukan AS Hadir di Ukraina

IslamTimes - Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov telah mengungkapkan bahwa "ratusan" prajurit Amerika dikerahkan ke Ukraina, menggarisbawahi bahwa tentara AS, penasihat militer dan perwira intelijen telah lama terlibat langsung dalam konflik tersebut.

Duduk dengan Channel One Rusia untuk wawancara pada hari Rabu (28/12), Lavrov berbicara panjang lebar tentang keterlibatan mendalam Washington dalam permusuhan di Ukraina, yang terus berkembang meskipun ada jaminan berulang kali dari para pemimpin Amerika bahwa personel AS tidak akan berperan dalam pertempuran tersebut.“Puluhan, bahkan mungkin ratusan tentara Amerika berada di Ukraina, mereka ada di sana bahkan sebelum kudeta,” kata Menlu, mengacu pada penggulingan Presiden Ukraina Viktor Yanukovich tahun 2014 oleh formasi nasionalis dan aktivis pro-Barat. “Petugas CIA menempati setidaknya satu lantai di Dinas Keamanan Ukraina.”Lavrov juga menggarisbawahi bahwa atase militer AS yang berbasis di Kiev telah memberikan saran yang signifikan kepada otoritas Ukraina, dengan mengatakan “Spesialis militer jelas terlibat tidak hanya dalam melakukan kunjungan ke Kementerian Pertahanan Ukraina, tetapi, tentu saja, dengan satu atau lain cara. memberikan nasihat langsung, dan bahkan mungkin lebih dari sekedar nasihat, layanan.”Dia lebih lanjut mencatat bahwa tim spesialis AS yang terpisah telah melakukan perjalanan ke Ukraina untuk memantau aliran senjata Barat ke negara itu, yang dibentuk setelah anggota parlemen Amerika menuntut mekanisme yang lebih kuat untuk melacak miliaran bantuan mematikan.Mengingat bahwa “Ukraina menerima senjata Barat yang semakin banyak dan lebih baik,” Menlu mengatakan pasukan Rusia sekarang merumuskan rencana untuk menghentikan pengiriman senjata, menambahkan bahwa “Jalur kereta api, jembatan dan terowongan” sedang dipertimbangkan sebagai target untuk “melakukan tindakan ini lebih sulit atau, idealnya, hentikan semuanya.”“Kolektivitas Barat, yang dipimpin oleh kekuatan nuklir – Amerika Serikat – sedang berperang dengan kita,” katanya. “Perang ini telah diumumkan pada kami sejak lama, setelah kudeta di Ukraina yang diatur oleh Amerika Serikat dan, pada kenyataannya, didukung oleh Uni Eropa.”[IT/r]