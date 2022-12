Mayor Jenderal Rashid: Tanggapan Iran terhadap Setiap Tindakan Zionis Akan Menentukan dan Menghancurkan

IslamTimes - Komandan markas pusat Khatam al-Anbiya (SAW) mengatakan: Tindakan mengancam rezim Zionis terhadap kepentingan dan keamanan nasional Iran dievaluasi dengan asumsi informasi, koordinasi dan dukungan AS, dan tanggapan angkatan bersenjata Iran akan bersifat definitif. .

Mengutip dari basis media latihan bersama tentara Zulfiqar 1401, Mayor Jenderal Pengawal Gholam Ali Rashid, komandan kamp pusat Khatam al-Anbiya (saw), mengatakan di sela-sela latihan : Kamp pusat Khatam al-Anbiya (saw), markas besar angkatan bersenjata, tentara Republik Islam Iran dan Korps Pengawal Revolusi Islam setuju bahwa rezim Zionis adalah prioritas pertama sebagai ancaman terhadap keamanan nasional Iran.Dia menambahkan: Oleh karena itu; Rezim Zionis di bawah dukungan menyeluruh merupakan ancaman keamanan militer yang merusak bagi semua negara di kawasan ini dan Iran. Tindakan mengancam rezim Zionis terhadap kepentingan dan keamanan nasional Iran dievaluasi dengan asumsi informasi, koordinasi dan dukungan Amerika Serikat, dan tanggapan angkatan bersenjata Iran akan pasti.Komandan markas pusat Khatam al-Anbiya (SAW) menekankan: Setiap negara yang bekerja sama dengan rezim Zionis untuk mengancam keamanan nasional Iran dan memberikan basis dan kesempatan kepada rezim Zionis, basis, titik dan asal agresi dan serangan terhadap Iran bahwa rezim pendudukan Quds akan menjadi sasaran angkatan bersenjata kita.Dia menambahkan: Angkatan bersenjata kami sangat serius di tempat latihan; Kami menganggap latihan itu sebagai bagian dari perang, tetapi perang sebelum perang. Oleh karena itu, komandan kami sangat memperhatikan ketepatan, keseriusan, dan kreativitas dalam merencanakan dan melaksanakan latihan.Mayor Jenderal Rashid menyatakan: Dengan melakukan latihan, kami ingin musuh kami tahu bahwa kami siap, dan jika terjadi kesalahan dalam perhitungan, kami pasti akan membebankan biaya kepada mereka yang melebihi pencapaian (menurut musuh) dan berbalik tindakan taktis awal mereka menjadi kegagalan strategis.Dia melanjutkan: Kami adalah generasi perang dan kami telah belajar perang demi perang. Kami berharap musuh tidak mencoba menguji kemauan dan kekuatan kami (angkatan bersenjata) karena dia pasti tidak akan menanggung biayanya. Tentu saja, saya harus menekankan bahwa kepercayaan angkatan bersenjata Republik Islam Iran akan merugikan musuh.Pada akhirnya, komandan pangkalan pusat Khatam al-Anbiya (SAW) mencatat: Poin ini juga harus diingatkan kepada musuh ekstra-regional bahwa angkatan bersenjata kita akan berperang dengan "kekuatan gabungan" melawan musuh, yang akan menghancurkan kekuatan musuh. Ini berarti bahwa musuh mana pun yang, dengan kesalahan perhitungan strategis, ingin menyerang perairan, pulau, pantai, dan fasilitas milik bangsa kita, tidak hanya akan menghadapi kekuatan angkatan laut yang strategis, tetapi seluruh kekuatan pertahanan-ofensif Republik Islam dan seluruh kekuatan defensif-ofensif Korps Pengawal Revolusi Islam dan seluruh kekuatan defensif-ofensif regional kita akan mengalahkan musuh secara terpadu dan terkoordinasi dan dalam misi bersama dan dalam wilayah geografis yang sangat luas.[IT/r]