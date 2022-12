Tiga Militan SDF yang Didukung AS Ditembak Mati di tengah Protes yang sedang Berlangsung di Suriah Utara

IslamTimes - Setidaknya tiga militan yang disponsori AS yang berafiliasi dengan apa yang disebut Pasukan Demokratik Suriah (SDF) telah ditembak mati oleh sekelompok penyerang tak dikenal di provinsi Raqqa, Suriah utara, di tengah protes yang sedang berlangsung di daerah tersebut terhadap pasukan pendudukan AS dan sekutu mereka.

Kantor berita resmi Suriah SANA, mengutip sumber-sumber lokal, melaporkan bahwa insiden itu terjadi di pinggiran desa Jadid al-Kahit, sebelah timur ibu kota provinsi Raqqa, pada hari Kamis (29/12) ketika orang-orang bersenjata mengendarai sepeda motor mendekati sebuah pos pemeriksaan yang diawaki oleh militan SDF dan menembaki mereka tanpa pandang bulu.Otoritas lokal menutup daerah itu setelah serangan penembakan dan meluncurkan perburuan untuk menangkap mereka yang bertanggung jawab.Sementara itu, orang-orang di provinsi timur laut Suriah Dayr al-Zawr telah melakukan protes terhadap militan SDF, memperbaharui tuntutan pengusiran mereka dari daerah tersebut.Menurut kantor berita Sputnik Rusia, bentrokan sporadis terjadi antara penduduk setempat dan militan pimpinan Kurdi di daerah pedesaan Granich di provinsi tersebut, setelah seorang penduduk desa ditembak mati oleh orang-orang bersenjata yang berafiliasi dengan SDF.Laporan itu menambahkan bahwa penduduk setempat juga berdemonstrasi menentang pasukan SDF, memblokir jalan dengan membakar ban dan meneriakkan slogan-slogan yang menyerukan pengusiran militan dan diakhirinya pendudukan AS di wilayah tersebut.Kondisi keamanan telah memburuk di daerah-daerah yang dikendalikan oleh SDF pimpinan AS di provinsi Raqqah, Hasakah, dan Dayr al-Zawr di utara dan timur laut Suriah di tengah penggerebekan dan penangkapan warga sipil yang sedang berlangsung oleh militan yang disponsori AS.Penduduk setempat berpendapat bahwa serangan terus-menerus dan kampanye penangkapan SDF telah menimbulkan keadaan frustrasi dan ketidakstabilan, yang sangat memengaruhi bisnis dan mata pencaharian mereka.Warga menuduh militan yang didukung AS mencuri minyak mentah dan gagal membelanjakan uang untuk sektor jasa.Dewan lokal yang berafiliasi dengan SDF juga dituduh melakukan korupsi keuangan. Mereka disebut menggelapkan dana yang diberikan para donatur, mengabaikan pelayanan, dan tidak memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.[IT/r]