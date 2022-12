Badai Salju Abad Ini: Korban Manusia dari Badai AS yang Mematikan Terus Bertambah

IslamTimes - Korban manusia akibat ledakan musim dingin yang mencengkeram sebagian besar AS minggu lalu terus meningkat. Sejak "badai salju abad ini" melanda beberapa bagian negara minggu lalu, setidaknya 60 orang telah meninggal di seluruh negeri, dan detail tentang derita yang dialami keluarga mereka telah tersebar.

Di Buffalo, New York, saja, jumlah korban tewas telah meningkat menjadi 37 orang karena petugas penyelamat terus membersihkan jalan yang dipenuhi salju sebagai bagian dari operasi pencarian dan penyelamatan mereka.Salah satu yang meninggal adalah Abdul Sharifu.Sekitar tengah hari di Malam Natal, Sharifu meninggalkan rumahnya di Buffalo untuk membeli bahan makanan untuk orang lain. Penduduk asli Kongo berusia 26 tahun yang meninggalkan negaranya setelah kedua orang tuanya terbunuh di tengah perang tidak kembali ke rumah hidup-hidup.Sharifu membeli susu untuk anak temannya karena anak itu tidak berhenti menangis, menurut sepupu Sharifu, yang berbicara dengan Business Insider. Ketika istrinya yang sedang hamil, Gloria – yang akan lahir dalam waktu seminggu – bangun dari tidur siang, dia terkejut karena Sharifu belum kembali ke rumah.Setelah gagal menghubungi telepon suaminya, Gloria menghubungi sepupu Sharifu, Ally, dengan panik. Gloria dan Ally menunggu 24 jam tanpa kabar dari Sharifu sebelum memberi tahu polisi tentang ketidakhadirannya dan meminta bantuan teman untuk mencarinya.Malam itu, rombongan menemukan mobil Sharifu diparkir di dekat stasiun kereta, tapi tidak ada tanda-tanda keberadaannya. Mereka akhirnya mengetahui bahwa Sharifu ditemukan tertelungkup di salju oleh orang yang lewat yang membawanya ke rumah sakit. Dia sudah meninggal saat keluarga Sharifu tiba di rumah sakit.Seorang juru bicara pemerintah setempat mengkonfirmasi Sharifu ditemukan tewas di luar di tengah salju sekitar pukul 23.30 Sabtu, Buffalo News melaporkan. Penyebab kematian tidak segera dilaporkan.“Dia orang [yang] suka membantu semua orang,” kata Ally kepada WKBW. “Saat ini, kami tidak melakukannya dengan baik.“Istrinya dalam kondisi tidak baik. Ini sangat buruk sekarang. Sangat sedih."Berita kematian Sharifu muncul setelah bangsa itu terkejut mengetahui warga Buffalo lain yang meninggal setelah terjebak di dalam mobilnya selama 18 jam. Anndel Taylor, seorang siswa perawat berusia 22 tahun, sedang berusaha pulang dari shift rumah sakit pada hari Jumat ketika dia terjebak dalam badai. The New York Post melaporkan bahwa Taylor mengirim banyak video ke keluarganya di North Carolina, memperbaruinya di salju yang naik di luar mobilnya.Menurut keluarganya, Taylor berharap untuk tidur di mobilnya sementara dia menunggu tim penyelamat menghubunginya dan bahwa dia akan berusaha melarikan diri dengan berjalan kaki jika mereka tidak melakukannya.Beberapa ratus mil selatan New York, seorang pria berusia 91 tahun dari South Carolina meninggal pada hari Natal setelah berusaha memperbaiki pipa air yang rusak di luar rumahnya.[IT/r]