China ke AS: Hentikan Penjualan Senjata ke Taiwan

IslamTimes - China telah meminta AS untuk berhenti mengadakan pembicaraan dengan pejabat militer dari Taiwan dan menahan diri untuk tidak menjual senjata ke pulau yang memiliki pemerintahan sendiri itu. "China akan bertindak tegas untuk mempertahankan kedaulatan dan kepentingan keamanannya sendiri," kata juru bicara Kementerian Luar Negeri China Wang Wenbin pada jumpa pers reguler pada hari Jumat (30/12), ketika diminta untuk mengomentari persetujuan penjualan senjata Departemen Luar Negeri AS baru-baru ini ke Taiwan.



Dia menegaskan kembali bahwa Beijing selalu dengan tegas menentang penjualan senjata AS ke Taiwan.



"China menyerukan kepada Amerika Serikat untuk berhenti menjual senjata ke Taiwan dan kontak militer antara Washington dan Taipei," kata Wenbin.



Perkembangan tersebut terjadi setelah persetujuan paket pengeluaran $1,65 triliun di Kongres AS minggu lalu, yang mencakup $2 miliar dalam pembiayaan penjualan militer untuk Taiwan untuk tahun fiskal saat ini.



Wang mengatakan China mendesak AS untuk mematuhi prinsip "satu-China" dan tiga komunike bersama China-Amerika dan dengan sungguh-sungguh bertindak atas komitmen yang dibuat oleh kepemimpinan AS untuk tidak mendukung "kemerdekaan Taiwan."



Di bawah kebijakan "Satu China", hampir semua negara di seluruh dunia mengakui kedaulatan Beijing atas Taiwan, termasuk AS, yang tidak memiliki hubungan diplomatik resmi dengan wilayah tersebut tetapi terus mendukung sikap anti-China dan memasoknya dengan persenjataan dalam jumlah besar. .



Hubungan antara AS dan China semakin tegang dalam beberapa tahun terakhir, dengan dua ekonomi terbesar dunia itu berselisih tentang berbagai masalah termasuk perdagangan, sengketa wilayah dan hak asasi manusia, serta asal-usul virus corona baru.[IT/r]