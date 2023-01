Pangkalan Militer Pendudukan AS di Suriah Timur Dihujani Tembakan Roket Berat

IslamTimes - Sebuah fasilitas militer yang menampung pasukan pendudukan AS di provinsi Dayr al-Zawr di timur Suriah dilaporkan diserang roket dari daerah terdekat.

Layanan Arab dari kantor berita Sputnik Rusia, mengutip sumber-sumber lokal, melaporkan bahwa beberapa ledakan besar terdengar di daerah dekat ladang minyak al-Omar yang dikuasai AS Jumat (30/12) malam, setelah rentetan proyektil menghantam situs tersebut.Sumber-sumber lokal mengatakan sejumlah ambulans dikirim ke lokasi saat sirene roket dibunyikan.Semua jalan menuju fasilitas militer yang diduduki ditutup oleh militan Kurdi yang didukung AS yang berafiliasi dengan apa yang disebut Pasukan Demokratik Suriah (SDF).Sumber tidak mengesampingkan kemungkinan cedera dan kerusakan serius.Jet militer pendudukan AS dan drone pengintai terbang dengan intens di atas lapangan setelah serangan itu. Belum ada kelompok yang mengaku bertanggung jawab atas mereka.Militer AS telah lama menempatkan pasukan dan peralatannya di Suriah timur laut, dengan Pentagon mengklaim bahwa pengerahan itu bertujuan untuk mencegah ladang minyak di daerah itu jatuh ke tangan teroris Daesh (ISIS/ISIL).Damaskus, bagaimanapun, berpendapat bahwa pengerahan itu dimaksudkan untuk menjarah sumber daya alam negara itu. Mantan presiden AS Donald Trump mengakui dalam beberapa kesempatan bahwa pasukan Amerika berada di negara Arab untuk kekayaan minyaknya.[IT/r]