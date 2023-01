Laporan: Penjualan Senjata AS ke Sekutu NATO Hampir Dua Kali Lipat pada 2022

IslamTimes - Jumlah dan harga penjualan senjata yang disetujui oleh Washington kepada sekutu NATO-nya hampir dua kali lipat pada tahun 2022 dibandingkan dengan tahun 2021, sebuah majalah AS melaporkan.

Outlet tersebut mencatat bahwa tahun lalu, pemerintah AS menyetujui 14 kemungkinan penjualan senjata besar kepada sekutunya dalam aliansi tersebut, senilai sekitar $15,5 miliar. Pada tahun 2022, angka tersebut melonjak menjadi 24 potensi penjualan senjata besar dengan harga sekitar $28 miliar, termasuk penjualan senjata senilai $1,24 miliar kepada calon anggota NATO baru Finlandia.Majalah tersebut menunjukkan bahwa data menunjukkan bahwa AS tetap menjadi “pemasok senjata utama untuk sekutu di Eropa dalam jangka pendek,” di tengah dorongan industri pertahanan Eropa untuk “memenuhi permintaan masa perang untuk senjata dan amunisi konvensional.”Menurut outlet media, peningkatan terjadi ketika anggota NATO berebut "untuk menyimpan senjata kelas atas" di tengah operasi militer khusus Rusia yang sedang berlangsung di Ukraina.Outlet tersebut melaporkan bahwa meskipun beberapa kesepakatan penjualan senjata telah dinegosiasikan bertahun-tahun sebelumnya, operasi khusus Rusia membuat anggota NATO Eropa berebut untuk meningkatkan pengeluaran militer mereka, dan untuk mengisi kembali kendaraan, senjata, dan amunisi yang dikirim ke militer Ukraina.Latvia, Lithuania, dan Estonia semuanya telah memesan HIMARS Multiple-Launch Rocket Systems [MLRS], sementara Departemen Luar Negeri AS awal bulan ini mengizinkan penjualan 116 tank M1A1 Abrams ke Polandia, setelah Warsawa mengirim T-72 era Soviet dan di dalam negeri. -Membuat tank PT-91 untuk pasukan Kiev.Laporan itu muncul setelah Presiden Joe Biden menandatangani RUU pengeluaran federal baru senilai $1,7 triliun menjadi undang-undang, sebuah dokumen yang mencakup $858 miliar untuk pengeluaran pertahanan.Menurut pernyataan yang dirilis di situs web Komite Senat AS tentang Alokasi Anggaran, apa yang disebut Undang-Undang Otorisasi Pertahanan Nasional [NDAA] terdiri dari “$44,9 miliar bantuan darurat untuk Ukraina dan sekutu NATO [Amerika] kami.” Sejak Rusia meluncurkan operasi khususnya di Ukraina pada 24 Februari, AS dan sekutunya telah memasok senjata senilai lebih dari $40 miliar ke Kiev. Moskow telah berulang kali memperingatkan bahwa memberikan senjata kepada Kiev akan memperpanjang konflik Ukraina.Penandatanganan NDAA mengikuti outlet media AS yang terpisah melaporkan tentang lonjakan harga saham dari empat kontraktor pertahanan terbesar AS, termasuk Lockheed Martin, Northrop Grumman, Raytheon Technologies, dan Pratt & Whitney.Outlet tersebut melaporkan bahwa Lockheed Martin “telah memesan lebih dari $950 juta pesanan militer misilnya sendiri dari Pentagon sebagian untuk mengisi ulang stok yang digunakan di Ukraina, sementara Raytheon Technologies dianugerahi “lebih dari $2 miliar dalam kontrak untuk mengirimkan sistem misil untuk memperluas atau mengisi kembali senjata yang digunakan untuk membantu Ukraina.”[IT/r]