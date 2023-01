Pembunuhan Jenderal Soleimani

IslamTimes - Pembunuhan Qassem Soleimani dalam serangan drone pada 3 Januari 2020 dilakukan atas perintah langsung Presiden Donald Trump. Tapi siapa Soleimani dan peran apa yang dia mainkan dalam pengembangan poros perlawanan dan dukungan material langsung untuk pembebasan Palestina?

Soleimani berasal dari keluarga yang sederhana. Ayahnya adalah seorang petani dan dia mulai bekerja di bidang konstruksi pada usia 13 tahun. Di awal usia 20-an, dia bergabung dengan Pengawal Revolusi setelah revolusi pada tahun 1979 dan bertempur dalam perang Iran-Irak dari tahun 1980, naik pangkat.Dia diangkat menjadi komandan pasukan Quds IRGS pada tahun 1998 setelah itu dia memainkan peran penting dan langsung di seluruh wilayah. Di Lebanon Soleimani mengirimkan dukungan militer kepada Hizbullah untuk membantu mengusir invasi Zionis ke Lebanon selatan pada 2006. Dia sendiri hadir di Lebanon untuk menangani konflik tersebut. Bagi Hizbullah, Qassem Soleimani adalah komandan lapangan poros perlawanan.Di Suriah, Soleimani mengambil kendali pribadi atas intervensi Iran. Dia dilaporkan mengoordinasikan perang dari pangkalan di Damaskus dengan perwira Suriah, Hizbullah, dan pasukan milisi Syiah Irak. Pada 2015, dia adalah arsitek utama intervensi bersama yang melibatkan Rusia sebagai mitra baru Assad dan Hizbullah. Soleimani secara pribadi memberi pengarahan kepada Presiden Putin tentang strategi tersebut.Di Irak, dia mendorong perlawanan terhadap kehadiran AS dan memberikan pukulan telak terhadap ISIS di Suriah dan Irak. Dunia memiliki alasan untuk berterima kasih kepada Haji Qassem atas kemenangan ini.Di Palestina, Soleimani juga menjadi kunci. Jika bukan karena dia, bahan apa, perlawanan kinetik di Palestina yang akan ada tanpa dukungan Iran? Ini, tentu saja, alasan fitnah dan demonisasi Republik Islam oleh Barat.Seperti yang dikatakan oleh Saleh Al-Arouri, wakil ketua Hamas, pada tahun 2017, 'Iran adalah negara yang paling (bermusuhan) di dunia terhadap entitas Zionis. Iran adalah satu-satunya negara yang mengatakan entitas ini bersifat kanker, dan harus dicabut dari wilayah tersebut. Adalah Iran dan Hizbullah yang menghadapi entitas itu bersama kami.'Hamas mengeluarkan pernyataan setelah pembunuhan yang menekankan bahwa, 'Qassem Soleimani memainkan peran utama dan kritis dalam mendukung perlawanan Palestina di semua tingkatan.' Ziad al-Nakhaleh, kepala Jihad Islam Palestina, menyatakan bahwa 'keputusan AS untuk membunuh Soleimani adalah indikasi peran utama pria ini [dimainkan] dalam memperkuat poros perlawanan dan perjuangan untuk Palestina' .Soleimani adalah sosok yang sangat populer di Iran dan sekitarnya bahkan jajak pendapat Barat menunjukkan pandangan yang sangat menguntungkan pada tahun 2019. Tetapi warisannya jauh lebih luas daripada Iran. Peran dan ingatannya telah membayangi keterlibatan AS di wilayah tersebut dan khususnya rezim Zionis di Palestina.[IT/r]