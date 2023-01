Gagak yang Mengoak

IslamTimes - Direktorat Studi Strategis di Pusat Konsultatif Studi dan Dokumentasi melakukan studi terapan untuk mengeksplorasi peran lobi Zionis sayap kanan di Amerika Serikat dan agendanya terkait peristiwa baru-baru ini di Iran.

Studi ini memadukan penelitian, pemrograman, pemantauan Twitter, serta analisis data kuantitatif dan kualitatif selama dua bulan yang dilakukan oleh tim yang terdiri dari lima orang.Eksperimen diakhiri dengan analisis posisi 200 peneliti dan pakar yang bekerja di 12 institusi paling terkemuka di lobi ini.Antara 14 Oktober 2022 dan 12 Desember 2022, program ini mengumpulkan lebih dari 32.000 tweet. Kemudian disortir menurut kata kunci [lebih dari 400 sinonim] yang relevan dengan isu-isu di Timur Tengah.Penghitungan terakhir adalah 3.816 tweet yang relevan. Sekitar 80% di antaranya diposting oleh karyawan dari tiga institusi, yaitu: United Against Nuclear Iran, The Foundation for Defense of Democracies, dan The Washington Institute for Near East Policy.Dengan menganalisis tweet dan berinteraksi dengannya, menjadi jelas bahwa lobi Zionis memanfaatkan kemampuannya untuk mencoba memicu keresahan di dalam Iran dengan memobilisasi opini dan elit publik global, menekan pembuat keputusan di negara-negara berpengaruh, mempromosikan konten media yang mencurigakan dan informasi menyesatkan, dan mencoba menghasut rakyat Iran di dalam dan luar negeri untuk melawan negara mereka.Pertama, 2.204 tweet dari 3.816 [sekitar 58%] ada di Iran – hampir semuanya tentang protes dan kerusuhan di negara itu.Kedua, pemeriksaan lebih dalam mengungkapkan bahwa 160 tweet menerima tingkat interaksi tertinggi berdasarkan kriteria retweet [20 tweet menerima interaksi tertinggi per minggu.]. Sebanyak 86% di antaranya terkait dengan kerusuhan di Iran, dan sisanya tentang perjanjian nuklir [sebagian besar dari sudut menghubungkannya dengan kerusuhan] dan masalah lainnya.Kampanye informasi yang diluncurkan oleh lobi Zionis mencakup publikasi, promosi, dan sirkulasi berita, pesan, posisi, dan analisis untuk mengeksploitasi dan memperburuk kerusuhan, huru-hara, dan terorisme di dalam Iran.Para peneliti dan anggota lembaga lainnya di dalam lobi ini mengandalkan berita dan sumber informasi yang memusuhi Republik Islam. Dengan mengedarkannya, mereka memberi sumber-sumber ini suatu tingkat kredibilitas dan momentum di antara sebagian elit Barat pada khususnya.Jadi, beberapa dari apa yang mereka publikasikan di-retweet ribuan kali [satu tweet di-retweet lebih dari 6.000 kali]. Perlu dicatat bahwa tingkat sirkulasi ini terbatas pada tweet yang ditulis secara eksklusif dalam bahasa Inggris.Dengan menganalisis isi dari kampanye ini, titik sasaran aktivitas lobi Zionis yang diamati dalam kajian ini dapat diklasifikasikan sebagai berikut:1- Menargetkan citra Pemimpin Revolusi, Imam Sayyid Ali Khamenei, untuk semakin menghancurkan kesuciannya, mengingat bahwa Ahli Hukum Wali [Wali Faqih] adalah pusat gravitasi Republik Islam.Kampanye tersebut berfokus pada menodai citra moral dan nasional Sayyid Khamenei serta citra simbolis, populer, dan religiusnya dan menyerukan pemecatannya.Dalam hal distorsi, wacana lobi Zionis berfokus pada tuduhan standar ganda Imam – lebih khusus, kecamannya terhadap praktik standar ganda rezim lain sementara rezim Republik terlibat dalam praktik yang sama [dengan menuduh pihak berwenang membunuh anak-anak selama protes. ] – dan meminta pertanggungjawabannya atas eksekusi pengunjuk rasa. Yang benar adalah bahwa mereka yang dieksekusi semuanya terlibat dalam pembunuhan.Itu juga membandingkannya dengan Vladimir Putin dari Rusia dari sudut pandang perang Ukraina [tanpa kaitan yang jelas] untuk memprovokasi publik dan elit Barat. Mereka berusaha melukiskan gambaran bahwa dia kehilangan dukungan populer berdasarkan posisi kritis saudara perempuannya dan keluarganya [suaminya sebelumnya dihukum karena bergabung dengan Saddam Hussein selama perang Iran-Irak] serta beberapa nyanyian dalam pertemuan kecil [secara historis memusuhi rezim Islam) terhadapnya dan menyebutnya sebagai diktator.Di sini penting untuk dicatat bahwa Iran tidak mengklaim sebagai demokrasi liberal, melainkan aturan yang populer. Margin politik yang jelas menuai kritik terhadap rezim, kutubnya, dan institusi konstitusional dari kekuatan dan tokoh yang berada di dalam Iran.Mengenai isolasi, Presiden AS Joe Biden dan para pemimpin Eropa telah berulang kali berusaha agar Imam diklasifikasikan sebagai “pelanggar hak asasi manusia dan teroris global”, menjatuhkan sanksi pribadi kepadanya, kemudian dengan keras mengkritiknya karena tidak mematuhinya.Mereka kemudian mengalihkan tekanan ke Kongres AS sebagai jalan alternatif dan menuntut penutupan kantor keagamaannya di luar negeri. Mereka melarang akun Twitternya dan mengusir wakilnya dari Inggris. Baru-baru ini, kami melihat kampanye secara terang-terangan diperluas untuk menyertakan Presiden Republik Sayyid Ibrahim Raisi.2- Menghasut radikalisme (di antara negara dan organisasi) melawan Republik Islam dan Pengawal Revolusi dan memperdalam pengepungan, yang merupakan jalan berkelanjutan bagi lobi Zionis.Pada titik ini, terlihat bahwa ada upaya untuk menciptakan simetri antara apa yang terjadi di Ukraina dan Iran dan menjadikannya sebagai penyebab tunggal dengan tujuan untuk menarik dukungan Barat yang lebih besar dan memberikan dimensi moral pada kerusuhan di Iran.Lobi mencoba menggunakan wacana hak asasi manusia dalam isu Iran melawan Iran dengan mengarang tuduhan dan berita, membesar-besarkannya, dan mengambil isu di luar konteks (menghadirkan eksekusi individu yang melakukan pembunuhan sebagai pengunjuk rasa damai).a- Pengenaan sanksi dengan bujukan di satu sisi, dan intimidasi atas tuduhan memenuhi tuntutan Iran (Jerman, Swedia, dan Qatar) di sisi lainb- Membatasi pertukaran diplomatik dengan mengusir diplomat Iran melalui rekayasa plot Iran untuk membunuh jurnalis Iran di luar negeri dan tidak menerima tokoh Iran atau mengirim duta besar ke Tehran (duta besar Inggris)c- Memblokir suara Iran di lembaga internasional melalui pengusiran, penolakan visa, dan pencabutan hak pilih negara tersebut (Komisi PBB untuk Status Perempuan dan Komite Hak Anak)d- Mendorong penuntutan pilar rezim di hadapan pengadilan internasionale- Memanipulasi perhitungan kelayakan negara asing dengan menyarankan kemungkinan menggulingkan rezim untuk mendorong tindakan Barat yang lebih keras yang melampaui sanksi dan mendorong strategi yang lebih ketat.3- Mengisyaratkan bahwa dukungan eksternal sedang meningkat dengan memuji setiap langkah internasional dalam mendukung para pengunjuk rasa dan perusuh, dengan tujuan memotivasi kelompok internal atau melemahkan tekad pemerintah Iran dan elit negara.Pujian ini dimaksudkan untuk menarik perhatian negara-negara seperti Kanada atau mempengaruhi keputusan Uni Eropa untuk mempertimbangkan penunjukan Garda Revolusi sebagai organisasi teroris. Terutama itu adalah dukungan inisiatif tidak resmi di mana mudah untuk memobilisasi sektor swasta dan organisasi non-pemerintah melawan Iran (mempromosikan kampanye dukungan untuk protes dari 150 universitas di seluruh dunia dan inisiatif kolaboratif antara pengacara internasional untuk label Iran pejabat di luar negeri, termasuk yang diduga anggota Garda].Dalam hal ini, terlihat bahwa fokusnya adalah pada menarik dukungan eksternal untuk memungkinkan kelompok aktif melawan rezim memperluas kegiatan mereka, memastikan keberlanjutan mereka, dan menarik kelompok tambahan. Di sini, lobi Zionis mempromosikan inisiatif mengumpulkan uang untuk membayar pekerja Iran yang berpartisipasi dalam pemogokan.4- Pemasaran dan publikasi video dan gambar yang luas dan didukung dari semburan informasi yang menyesatkan, terfragmentasi, dan dibesar-besarkan tentang apa yang disebut "pelanggaran" pasukan keamanan Iran, mencatat bahwa upaya keamanan untuk mengendalikan protes rakyat bukannya tanpa manusia pelanggaran hak, yang kita lihat setiap hari di Amerika Serikat dan Eropa.Mengingat rentang waktu protes, jumlah korban di antara polisi dan Pengawal Revolusi, dan intensitas praktik kriminal dan teroris yang merambah lingkungan protes, tampak bahwa pendekatan Iran merupakan gabungan dari pendekatan politik, media, yudisial, dan upaya preventif untuk membendung pengunjuk rasa damai dan upaya keamanan yang dimaksudkan untuk mengatasi sel dan kelompok kekerasan, teroris, dan separatis.Lobi Zionis mereduksi situasi menjadi pembantaian berdarah terhadap wanita dan anak-anak, mengandalkan media anti-Iran dan liputan terbatas dari beberapa peristiwa sementara yang lain diambil di luar konteks.Di antara teknik yang digunakan untuk mengedarkan informasi adalah pelaporan berita oleh pihak Iran yang memusuhi rezim. Laporan ini diambil oleh organisasi hak asasi manusia yang memusuhi Iran, salah satunya menerima $3 juta per tahun dari institusi milik George Soros. Kemudian, apa yang disebut laporan hak asasi manusianya dipromosikan oleh lobi Zionis – sebuah proses yang paling tepat digambarkan sebagai pencucian disinformasi.Lobi Zionis berfokus pada menggambarkan rezim Iran sebagai brutal dan biadab, yang cocok dengan narasi Zionis “Israel” yang sudah dikenal. Upaya ini terutama mengandalkan berita yang berkaitan dengan pembunuhan perempuan (menggunakan pernyataan provokatif seperti “menembak perempuan di wajah”), anak perempuan (cerita tentang seorang gadis yang diduga dibunuh karena ada gambar Imam Khomeini yang robek di tas sekolahnya. ), dan anak-anak (sejumlah besar tanpa bukti) di tangan rezim. Tujuannya adalah untuk menyebabkan kejutan emosional, memicu kemarahan, dan memobilisasi orang melawan rezim.Demikian juga, pesan-pesan lobi terfokus pada berita yang berkaitan dengan mahasiswa dan universitas untuk memperparah pemuda Iran dan di daerah-daerah di mana kelompok separatis aktif.Dalam hal ini, informasi yang beredar mengambil fakta di luar konteks dan memanipulasinya, di mana gas air mata (alat umum yang digunakan oleh demokrasi Barat untuk menangani protes) menjadi gas saraf dan eksekusi narapidana atas tuduhan pembunuhan menjadi eksekusi demonstran damai. .Dilaporkan juga bahwa ada sejumlah besar korban. Namun, tidak disebutkan bahwa di antara mereka yang tewas adalah orang-orang bersenjata, polisi dan personel militer, serta warga sipil yang dibunuh oleh kelompok dan elemen kriminal yang menyusup ke dalam aksi protes.Narasi tentang pembunuhan para demonstran damai ini [tentu saja, tidak dapat disangkal bahwa insiden-insiden terisolasi terjadi mengingat kekacauan keamanan yang parah] dilengkapi dengan beredarnya informasi anonim tentang adanya keputusan politik untuk membunuh para demonstran.5- Menciptakan kesan bahwa rezim rapuh dan mempertanyakan prestise dan kekuatannya untuk memotivasi musuh-musuh Republik Islam di dalam dan luar negeri untuk terlibat dalam konfrontasi dengan alasan bahwa hal itu layak dan sepadan dengan potensi biayanya.a- Pujian berulang-ulang atas keberanian para pengunjuk rasa di hadapan pasukan keamanan, menyimpulkan bahwa kejatuhan rezim sudah dekat [Zionis Mark Dubowitz memposting keinginan bahwa rezim Republik akan digulingkan oleh Thanksgiving berikutnya].Klaim ini didukung oleh promosi adegan pembakaran kendaraan polisi dan Pengawal Revolusi dan pasukan keamanan mundur di hadapan pengunjuk rasa untuk menghindari bentrokan dengan mereka.Poin penting di sini adalah bahwa alasan ini bertentangan dengan dua pernyataan, yang pertama adalah bahwa ini adalah demonstrasi damai, dan yang kedua adalah bahwa polisi berperilaku biadab dan sengaja membunuh orang.Namun, karena pesan-pesan ini disampaikan pada waktu yang berbeda, kontradiksinya tidak terlihat jelas.b- Pemasaran untuk kelanjutan protes, dengan upaya untuk menyiarkan klip dari berbagai daerah [bahkan jika puluhan atau ratusan orang hanya berkumpul] untuk menyarankan agar mereka memasukkan seluruh Iran dan bahwa mereka mendapatkan momentum.Fokus pada pernyataan ini mengikuti pernyataan pejabat Iran tentang penurunan protes atau perlunya menghentikan mereka dan disertai dengan ejekan dan ejekan.c- Berfokus pada materi yang berdimensi simbolis dalam menantang rezim, seperti klip yang menyerang bendera Iran, perempuan keluar tanpa cadar di tempat umum, dan beberapa warga Iran merayakan kekalahan timnasnya di Piala Dunia atau mengeluarkan ekspresi anti rezim dari tribun selama Piala Dunia [ketika menjadi jelas bahwa tindakan ini terbatas, lobi berkampanye melawan Qatar dan meminta pertanggungjawabannya].d- Memanipulasi citra persatuan dan stabilitas internal rezim, termasuk menerbitkan dugaan bocoran kritik dari Imam Khamenei terhadap para pemimpin negara atas penanganan unjuk rasa, kemudian menyebarkan desas-desus tentang penangkapan personel militer karena mendukung unjuk rasa, dan menghasut unjuk rasa sebagai respon yang mungkin terhadap penurunan mata uang Iran.6- Memprovokasi orang-orang Iran yang memusuhi Republik Islam di luar negeri sehubungan dengan gerakan internal yang terbatas dengan berulang kali memuji gerakan mereka dan menerbitkan laporan rencana Iran untuk membunuh beberapa dari mereka, terutama jurnalis.Beberapa peneliti di lobi Zionis menganggap mereka sebagai “satu-satunya perwakilan sah rakyat Iran.”Promosi langkah-langkah ini bertujuan untuk menarik dukungan, mengkonfirmasi kerapuhan legitimasi populer dari rezim tersebut, melegitimasi 'kebutuhan untuk mengangkat perlindungan internasional terhadap rezim', dan menutup kedutaan Iran.Hasutan ini termasuk memuji partisipasi Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau dalam demonstrasi bersama komunitas Iran dan mengundang para pemimpin Barat untuk mengikuti teladannya. Lalu beredarnya video pergerakan lawan di luar negeri dan promosi slogan-slogan mereka dengan perhatian khusus pada aksi-aksi simbolis, seperti: mengangkat gambar Shah dan melemparkan cat merah ke markas resmi Iran dan percobaan penyerangan terhadap karyawan mereka.7- Membuat novel 'revolusi Iran' dalam menghadapi rezim Islam. Ini adalah isu sentral untuk kampanye informasi lobi Zionis.Lobi menggunakan 'revolusi' ini untuk mencoba mendorong pemerintahan Biden untuk memberikan tekanan maksimum pada Iran tanpa harus khawatir terlihat terlibat dalam operasi perubahan rezim, karena perubahan sedang terjadi dari dalam.a- Rezim tidak dapat direformasi, dan tidak ada pilihan selain menggulingkannya. Ini termasuk penegasan bahwa para pengunjuk rasa menyerukan perubahan rezim, bukan reformasi. Yang benar adalah bahwa tuntutan ini hanya menjadi prioritas bagi segelintir orang dalam gerakan protes.Pesan tersebut bahkan sampai mengkritik pernyataan Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken yang mengatakan bahwa protes tersebut bertujuan untuk 'menyampaikan suara'.b- Menekankan istilah revolusi nasional dan kaum revolusioner, melengkapinya dengan slogan-slogan yang mendukung seperti 'Iran yang bebas dan demokratis' dan 'keberanian' dan slogan 'wanita, kehidupan, kebebasan', dan menghubungkan peristiwa terkini dengan periode revolusioner dalam sejarah Iran. Ini termasuk upaya untuk menghubungkan protes saat ini dengan Hari Pelajar, yang merupakan peringatan pembunuhan seorang pelajar oleh pihak berwenang pada tahun 1953.c- Menggambarkan rakyat Iran bersatu melawan rezim (yaitu, menyita suara rakyat Iran) dan menggambarkan demonstrasi sebagai 'perceraian' antara rakyat dan rezim sampai mengklaim bahwa rezim terpaksa mengancam Tim nasional Iran berdiri untuk lagu kebangsaan di Piala Dunia.d- Berusaha untuk menempatkan nasionalisme Iran dan Revolusi Islam pada jalur yang bertabrakan – menyerukan untuk tidak menggunakan istilah rezim Iran karena itu adalah 'rezim pendudukan' dan menggantinya dengan istilah 'rezim di Iran' atau 'Republik Islam Iran' Iran' [untuk mengesampingkan rakyat dan nasionalisme]. Beredar foto demonstran yang memegang simbol budaya mengacu pada nasionalisme Iran atau menuntut kembalinya kekuasaan Pahlevi dan mengibarkan benderanya. Sebagai imbalannya, adegan pengunjuk rasa menghancurkan logo 'Allah' pada bendera Iran dan klip vandalisme beberapa lembaga keagamaan dan serangan terhadap ulama juga dipublikasikan.8- Berusaha untuk menciptakan ikon Iran [perempuan dan pemuda] yang akan menjadi perwujudan yang hidup dan menginspirasi dari segmen-segmen Iran yang terkena pengaruh. Ikon-ikon ini akan berubah menjadi pemimpin yang mampu menggerakkan massa.Lobi Zionis mengimbangi posisi aktris Nazain Boniadi (yang juga berkewarganegaraan Inggris) sebagai 'suara nyata rakyat Iran', Shirin Ebadi, Ali Karimi (mantan pemain sepak bola di Iran), dan Hossein Ronaghi sebagai tahanan aktivis politik.Upaya menjadikan perempuan oposisi sebagai ikon ini dilengkapi dengan hinaan perempuan di sisi lain, seperti mengejek penampilan Ibu Zahra Ershadi (Wakil Perwakilan Iran untuk PBB) saat menyampaikan posisi negaranya terkait peristiwa terkini.9- Mengeksploitasi kerusuhan sebagai sarana tekanan untuk mengakhiri negosiasi nuklir, strategi fundamental untuk kepentingan keamanan Zionis “Israel” dan prioritas yang tak terbantahkan dalam daftar tantangan strategis.Para peneliti lobi Zionis melanjutkan dengan membuat daftar argumen mereka tentang perlunya menghentikan negosiasi nuklir, mengklaim bahwa pembicaraan semacam itu muncul sebagai tanda kelemahan di mata rezim. Mereka juga menggarisbawahi perlunya tidak mencapai kesepakatan karena akan menyediakan dana bagi rezim untuk digunakan dalam represi internal (argumen moral), dan karena protes dan transformasi lainnya (yang paling penting adalah perang di Ukraina), kondisi geopolitik tahun 2022 tidak lagi sama dengan tahun 2015 [argument of interest].Dalam konteks ini, Utusan Khusus AS untuk Iran, Robert Malley, menjadi sasaran kritik tajam dan seruan untuk pemecatannya oleh para peneliti di lobi Zionis yang mengklaim bahwa dia toleran terhadap Iran dan seorang konspirator melawan kepentingan Amerika.Ini termasuk menyerukan kepada orang Amerika keturunan Iran untuk tidak memberikan suara dalam pemilihan paruh waktu untuk Demokrat karena mereka tidak menggantikan Malley.Selama lebih dari 40 tahun, Iran [rakyat, negara, dan rezim] telah mengalami serangkaian tindakan sabotase paling tidak manusiawi yang berasal dari Amerika Serikat dan entitas Zionis “Israel”.Saat ini, kedua pihak bersembunyi di balik kemampuan lunak, teknis, dan tajam yang tak tertandingi untuk mencoba membentuk kembali kesadaran rakyat Iran [atau sebagian darinya] untuk tujuan geopolitik eksplisit melalui hegemoni atas Iran, keputusan, sumber daya, institusi, dan wewenang.Ini adalah perang novel, menurut Imam Khamenei, perang di mana persaingan berputar di sekitar pembentukan persepsi, beberapa di antaranya realistis [sampai batas tertentu] dan yang lainnya imajiner dan parsial.Fokus Iran selama 40 tahun terakhir adalah mengubah tantangan dan ancaman menjadi peluang dan potensi. Ini adalah proses sehari-hari [dilakukan oleh negara, elit, dan organisasi masyarakat sipil], terus menerus dan sulit, sesuai tujuan yang ditetapkan.Secara alami, ini adalah proses yang perlu ditinjau, dipertahankan, ditingkatkan, dan dikembangkan lebih dari proses yang tunduk pada sumber ancaman.Menghadapi kampanye informasi AS yang meningkat terhadap sumber-sumber ancaman di seluruh dunia membutuhkan lebih dari satu kontra-narasi, mengingat keunggulan AS yang jelas dalam sumber daya dan teknologi yang tersedia.Narasi yang menyesatkan tumbuh dalam kegelapan yang dipicu oleh kebohongan, delusi, fantasi, setengah kebenaran, dan banyak kesalahan, dan terkadang dosa.Oleh karena itu, tanggapan terhadapnya harus mencakup narasi fakta. Namun, yang paling penting adalah terus membangun jembatan dan saluran komunikasi setiap hari dan pengalaman berbagi dengan pusat gravitasi dalam masyarakat target dan blok yang kokoh, paling tidak, untuk menciptakan dan memulihkan konsensus.Menerima sebagian dari kekuatan untuk mengalir ke persimpangan utama masyarakat target di bawah payung identitas historis, budaya, dan strategis dari partai target adalah proses revolusi permanen dan politisasi terus menerus (menghapus politik dari masyarakat dan mengubah krisis menjadi sekadar masalah hak asasi manusia adalah landasan perang lunak Amerika), yang terkadang melibatkan risiko.Namun, hujan tidak turun dari langit yang cerah, seperti halnya struktur padat (yang mampu bertahan dan meningkat) tidak lahir tanpa melalui fluktuasi dan tekanan.[IT/r]