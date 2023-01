Di Tahun 2022, Lebih dari 3.000 Warga Sipil Yaman Terbunuh dan Terluka oleh Serangan Udara Koalisi Pimpinan Saudi

Islam Times - Lebih dari 3.000 warga sipil, termasuk wanita dan anak-anak, tewas atau terluka dalam serangan udara yang diluncurkan oleh koalisi pimpinan Saudi terhadap Yaman pada tahun 2022, menurut kelompok hak asasi Yaman.

Pusat Pengawas Kemanusiaan untuk Hak dan Pembangunan (HECRD) pada Senin melaporkan bahwa jumlah total korban dalam perang Yaman tahun lalu adalah 3.083, termasuk kematian 643 warga dan terlukanya 2.440 lainnya.Laporan itu mengatakan 102 anak kehilangan nyawa dan 353 lainnya menderita luka-luka, sementara 27 wanita tewas dan 97 lainnya luka-luka.Kelompok hak asasi Yaman itu juga mengkonfirmasi bahwa 514 pria tewas dan 1.990 lainnya terluka.Adapun kerusakan infrastruktur Yaman pada tahun 2022, laporan itu mengatakan bahwa pesawat tempur koalisi pimpinan Saudi menghancurkan 14.367 rumah, 134 masjid, 5 fasilitas wisata, 12 rumah sakit, 64 pusat pendidikan, 1987 ladang pertanian, dan tujuh fasilitas media.Agresi tersebut juga menghancurkan 22 pembangkit listrik, 974 jalan dan jembatan, 46 menara dan stasiun komunikasi, 334 tangki dan stasiun air, serta 57 fasilitas pemerintah.Humanity Eye Center for Rights and Development juga melaporkan bahwa koalisi menghancurkan banyak perusahaan bisnis, yang berjumlah 229 fasilitas bisnis. Selain itu, pesawat tempur menargetkan 1.022 alat transportasi, 29 peternakan ayam, 37 gudang obat, 95 truk makanan, 21 SPBU, dan 13 mobil tangki.Arab Saudi, bekerja sama dengan sekutu Arabnya dan dengan dukungan senjata dan logistik dari AS dan negara-negara Barat lainnya, melancarkan perang menghancurkan di Yaman pada Maret 2015.Tujuan serangan adalah menghancurkan gerakan perlawanan Ansarullah, yang telah menjalankan urusan negara tanpa adanya pemerintahan fungsional di Yaman, dan memasang kembali rezim Abd Rabbuh Mansour Hadi yang bersahabat dengan Riyadh.Sementara koalisi pimpinan Saudi itu gagal mencapai salah satu tujuannya, perang telah menewaskan ratusan ribu orang Yaman dan melahirkan krisis kemanusiaan terburuk di dunia.[IT/AR]