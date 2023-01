Iran Hancurkan Jaringan Pembiayaan Utama MKO, Ringleader yang Didukung Albania Ditangkap

IslamTimes - Kementerian Intelijen Iran mengumumkan pada hari Senin (2/1) bahwa pasukan keamanan negara telah berhasil membongkar jaringan Organisasi Mujahedin-e-Khalq (MKO) yang bertugas membiayai logistik dan operasi kelompok teror di dalam negeri.

Kementerian intelijen mengatakan dalam sebuah pernyataan hari ini bahwa enam anggota utama jaringan utama telah ditangkap dalam operasi serentak di beberapa provinsi di Iran.“Jaringan yang tersebar luas ditugaskan untuk mentransfer uang dari luar negeri dengan metode pencucian uang yang rumit dan memasok berbagai peralatan ke tim operasional dan teroris MKO di Iran,” tambah pernyataan itu.Pemimpin jaringan, bernama Ali Mohammad Dowlati, adalah elemen penting dari kelompok teroris MKO yang memiliki kantor dan institusi di Uni Emirat Arab dan Belanda, katanya.Dowlati mendukung operasional tim teroris dan memberikan dukungan finansial dan logistik yang diperlukan bagi mereka bekerja sama dengan Albania, UEA, dan Belanda, kata pernyataan itu.Tahanan memiliki kontak dengan beberapa perantara yang berafiliasi dengan MKO di Iran, mengawasi proses transaksi uang melalui metode pencucian uang berlapis, mengirimkan uang, senjata, amunisi dan peralatan teknis dan komunikasi ke tim teroris, dan bahkan merekrut preman untuk partisipasi dalam kerusuhan di Iran, kata kementerian itu.Salah satu elemen yang ditangkap adalah ayah dari anggota operasional tim teroris yang telah ditangkap sekitar tiga tahun lalu, dan yang berafiliasi dengan universitas industri besar Iran mengakibatkan serangan besar-besaran oleh media yang bermusuhan terhadap keamanan dan organisasi peradilan Iran, tambahnya.Penyelidikan telah dilakukan terhadap jaringan dan perantara mereka, menambahkan bahwa unsur-unsur yang berada di luar negeri akan dituntut oleh Interpol atas tuduhan mendanai terorisme dan pencucian uang terorganisir, menurut pernyataan tersebut.Kementerian intelijen memperingatkan negara-negara tuan rumah teroris MKO, termasuk Albania, Belanda, dan UEA, bahwa kehadiran MKO yang sifatnya berdasarkan krisis dan kejahatan hanya akan memperburuk kegiatan ilegal dan teroris di negara mana pun.Iran dalam beberapa bulan terakhir membongkar beberapa sel teroris yang bekerja untuk kelompok teror MKO. Para militan terlibat dalam pembuatan bahan peledak dan bom buatan tangan dan terkait dengan orang asing dan berencana untuk melakukan tindakan kontra-keamanan dan membentuk kelompok operasional untuk mengarahkan kerusuhan di Iran.Setelah Revolusi Islam pada tahun 1979, kelompok teroris MKO memulai permusuhannya terhadap Iran dengan membunuh ribuan warga Iran dan kegiatan teroris. Beberapa anggota kelompok teroris dan pemimpinnya sekarang tinggal di negara-negara Eropa, bebas melakukan kegiatan teroris.Kelompok teroris MKO telah membunuh 17.161 warga dan pejabat Iran, termasuk mendiang presiden Mohammad Ali Rajayee, mantan Perdana Menteri Mohammad Javad Bahonar, mendiang Kepala Dewan Yudisial Tertinggi Ayatollah Mohammad Beheshti, mendiang Wakil Kepala Staf Umum Angkatan Bersenjata Iran Ali Sayyad Shirazi, dan 27 legislator, serta empat ilmuwan nuklir, beberapa dengan dirinya sendiri dan beberapa lainnya melalui kolusi dengan Mossad Israel dan agen mata-mata terkenal lainnya seperti CIA.Kelompok teroris MKO telah secara terbuka menetapkan target sebagai martir Letnan Jenderal Qassem Soleimani, yang memimpin Pasukan Quds dari Korps Pengawal Revolusi Islam (IRGC), dan Presiden Iran Seyed Ebrahim Rayeesi.Organisasi teroris itu mengatakan akan "menyambut baik" pembunuhan mereka, menambahkan bahwa mereka menginginkan para pejabat tinggi untuk "bergabung" dengan Asadollah Lajevardi, mantan kepala jaksa Teheran, dan Ali Sayyad-Shirazi, mantan komandan Angkatan Darat Angkatan Darat Iran selama tahun 1980 di Irak. -88 perang melawan Iran, yang keduanya telah dibunuh oleh pakaian teror.MKO saat ini berbasis di Albania, di mana ia menikmati kebebasan aktivitas setelah dihapuskan oleh Uni Eropa dan Amerika Serikat masing-masing pada tahun 2009 dan 2012.Kelompok teror ini secara teratur menyelenggarakan acara besar di mana pejabat tinggi AS dan Eropa berpidato untuk mendukung kelompok tersebut. Pompeo, mantan Penasihat Keamanan Nasional John Bolton, dan mantan Wakil Presiden Mike Pence bertemu dengan pemimpin kelompok teror beberapa kali, menyuarakan dukungan mereka untuk kultus terkenal itu.Pada pertengahan Juli, Iran memberikan sanksi kepada beberapa individu dan pejabat AS atas dukungan mereka terhadap kelompok teroris MKO, menyatakan Washington terus membantu kelompok teroris yang tangannya berlumuran darah ribuan warga sipil Iran.Para diplomat AS yang terkena sanksi termasuk Pompeo, Bolton, pengacara pribadi Donald Trump, Rudy Giuliani, dan beberapa lainnya.[IT/r]