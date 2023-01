Kelompok Perlawanan Irak: Trump Harus Membayar Harga Mahal untuk Pembunuhan Soleimani dan Al-Muhandis

IslamTimes - Pemimpin kelompok perlawanan Asa'ib Ahl al-Haq Qais Al-Khazali Irak mengkonfirmasi bahwa mantan presiden AS Donald Trump akan membayar mahal atas pembunuhan juara anti-teror Jenderal Qassem Soleimani dan Abu Mahdi Al-Muhandis.

Dia membuat pernyataan tersebut pada sebuah upacara untuk memperingati dua komandan yang dihormati dan rekan mereka di ibu kota Baghdad.“Kami menyatakan kesetiaan penuh kami bahwa kami pasti akan membalas dendam atas darah komandan dan martir kami yang gugur. Kami tidak akan segan-segan untuk mengatakan dan mengungkap kebenaran, " kata Al-Khazali, mencatat bahwa "Sudah saatnya kami mengetahui dengan baik tentang keadaan seputar pembunuhan itu."Sementara itu, ketua Unit Mobilisasi Populer Irak [PMU] Falih al-Fayyadh juga mengatakan bahwa musuh membuat kesalahan perhitungan yang parah mengenai pembunuhan Jenderal Soleimani, dan prosesi pemakaman besar yang diadakan untuk komandan tersebut jelas menunjukkan popularitasnya yang luar biasa.“Partisipasi jutaan orang dalam pemakaman Jenderal Soleimani mengungkapkan bahwa dia memiliki status tinggi di hati masyarakat. Meskipun Donald Trump telah mengatur kejahatan pembunuhan yang ditargetkan, tidak butuh waktu lama bagi mantan presiden AS untuk dibuang ke tong sampah sejarah,” katanya.Gerakan anti-teror Harakat Hizbullah al-Nujaba Irak juga mengatakan kelompok itu akan terus membalas pembunuhan itu, terlepas dari upaya sia-sia pasukan pendudukan AS untuk menyembunyikan kerugian mereka setelah pembunuhan yang ditargetkan.“Kami tidak akan pernah berhenti membalas pembunuhan Jenderal Soleimani dan Muhandis. Penjajah Amerika dan tentara bayaran mereka telah berusaha menutupi kerugian mereka melalui berbagai cara penipuan untuk mempertahankan status mereka,” kata gerakan itu dalam sebuah pernyataan.“Namun, opini publik dunia telah diberitahu tentang kekalahan musuh karena kebenaran akan terungkap. Kami tidak akan pernah diam dan akan mengibarkan bendera balas dendam sampai semua pasukan militer AS ditarik dari kawasan Asia Barat,” tambahnya.[IT/r]