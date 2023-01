Nasrallah: AS Membunuh Jenderal Soleimani dan Muhandis untuk Melemahkan Perlawanan, Menghilangkan Ancaman terhadap Israel

IslamTimes - Sekretaris jenderal gerakan perlawanan Hizbullah Libanon mengatakan Amerika Serikat membunuh komandan tinggi Iran dan Irak, Letnan Jenderal Qassem Soleimani dan Abu Mahdi al-Muhandis, dengan tujuan melemahkan front perlawanan dan menghilangkan ancaman terhadap rezim pendudukan Zionis Israel.

Sayyid Hassan Nasrallah membuat pernyataan tersebut dalam pidato yang disiarkan langsung di televisi dari Kompleks Sayyid al-Shuhadaa di Dahiyeh, selatan ibu kota Lebanon, Beirut, pada hari Selasa (3/1) saat berpidato di sebuah upacara yang diadakan untuk memperingati syahid ketiga dari dua pemimpin anti- komandan teror dan rekan mereka dalam serangan pesawat nirawak AS di dekat Bandara Internasional Baghdad pada 3 Januari 2020.Nasrallah menyampaikan belasungkawa kepada keluarga kedua martir yang terhormat, mengatakan Jenderal Soleimani "berubah menjadi simbol yang menginspirasi setelah kesyahidannya," dan bahwa "pemakamannya adalah yang terbesar dalam sejarah."Sekjen Hizbullah memuji “ketulusan yang besar dan tingkat kesalehan yang tinggi” dari Jenderal Soleimani dan berkata, “Hajj Qassem mengikuti arahan dan bimbingan Imam Khamenei.”“Hajj Qassem mampu, melalui kekuatan otak, perencanaan, kehadiran konstan, dan ketulusannya, untuk menghubungkan kekuatan poros perlawanan, memperkuat mereka dan memberi mereka dukungan material dan intelektual melalui pertemuan dan kehadiran langsung di garis depan.”Nasrallah mengatakan Jenderal Soleimani dan rekan-rekannya menghadapi plot AS di wilayah tersebut, yang dikenal sebagai proyek "Timur Tengah Baru", dan tujuan pembunuhan mereka adalah untuk mematahkan perlawanan dan melemahkan pihak-pihak di poros perlawanan untuk mendominasi. merebut kekayaan minyak dan gasnya.“Hal pertama yang dihadapi Martir Soleimani dan para pemimpin dan martir lainnya adalah versi pertama dari proyek Timur Tengah baru di Lebanon dan Palestina,” kata Nasrallah, menambahkan bahwa insiden 11 September “memberi dorongan bagi proyek Amerika untuk memasuki Afghanistan dan Irak. dan mendekati Iran dan Suriah.”Kepala Hizbullah berkata, "Perlawanan Irak mengalahkan Amerika dan memaksa mereka untuk mundur dari Irak dan mengubah wajah wilayah tersebut."“Mereka yang meluncurkan kampanye perlawanan di Irak adalah faksi dan sekte, dan Haji Qassem memberi mereka pelatihan dan perencanaan bersama Abu Mahdi al-Muhandis,” tambahnya.Nasrallah mengatakan tujuan pembunuhan itu adalah untuk “mematahkan perlawanan, meneror rakyat Irak, dan melemahkan pihak-pihak yang menjadi poros perlawanan di Suriah, Iran, Libanon dan Palestina,” menambahkan, “Pembunuhan itu juga dimaksudkan untuk menyingkirkan yang paling penting. ancaman strategis terhadap entitas pendudukan.”Pemimpin Hizbullah menekankan, “Proyek Amerika gagal mencapai tujuannya dan menaklukkan Iran, Irak, Palestina, Suriah, Lebanon, dan Yaman, melainkan meluncurkan elemen kekuatan baru di wilayah kami.”Pemerintah AS, di bawah presiden Donald Trump, membunuh Jenderal Soleimani dan Abu Mahdi Al Muhandis dalam serangan pesawat nirawak di dekat Bandara Internasional Baghdad pada 3 Januari 2020.Kedua komandan tersebut dikagumi oleh negara-negara Muslim karena menumpas kelompok teroris Daesh yang disponsori AS di wilayah tersebut, khususnya di Irak dan Suriah.Pembunuhan AS menarik gelombang kecaman dari pejabat dan gerakan di seluruh dunia dan memicu protes publik besar-besaran di seluruh wilayah, dengan anggota parlemen Irak menyetujui RUU dua hari setelah serangan menuntut penarikan semua pasukan militer asing yang dipimpin oleh Amerika Serikat dari wilayah tersebut. negara.[IT/r]