Sayyid Nasrallah Meyakinkan Pendukung, Memperingatkan Musuh setelah Rumor Terkait Kesehatan

IslamTimes - Sekretaris Jenderal Hizbullah Sayyed Hasan Nasrallah meyakinkan para pendukung pada hari Selasa (3/1) bahwa 'tidak ada alasan untuk khawatir' tentang kesehatannya, meminta maaf karena mengganggu mereka setelah pidato yang dijadwalkan pada hari Jumat (30/12) dibatalkan.

Memperingati peringatan syahid ketiga Haji Qassem Suleimani dan Abu Mahdi Al-Muhandis dalam sebuah upacara yang diadakan di kompleks Dahiyeh Sayyed Shohada di Beirut, Sayyid Nasrallah memberikan pidato yang disiarkan televisi di mana dia menangani beberapa masalah lokal dan regional.Sayyid Basrullah memulai pidatonya dengan senyum lembut, membangkitkan semangat para pendukung. “Saya bersiap seperti biasa untuk menyampaikan pidato saya pada hari Jumat. Saya minta maaf karena telah membuat Anda khawatir dan saya berterima kasih karena telah menanyakan tentang kondisi saya, serta mempersembahkan domba kurban untuk kesembuhan saya yang cepat. Saya ingin meyakinkan Anda, sama sekali tidak ada alasan untuk khawatir, ”katanya, menunjukkan bahwa dia telah menderita trakeitis selama lebih dari 30 tahun.Pidato Sekretaris Jenderal Hizbullah Sayyid Hasan Nasrallah tentang isu-isu lokal yang dijadwalkan pada Jumat (30 Desember 2022) telah dibatalkan karena kondisi kesehatan, Kantor Hubungan Media partai mengumumkan dalam sebuah pernyataan pada hari sebelumnya. Selama akhir pekan, media Arab dan Israel mengedarkan cerita yang tak terhitung jumlahnya tentang kondisi kesehatan Sayyed Nasrallah, mengubah flu menjadi kanker, stroke, dan serangan jantung.Sayyed Nasrallah mengucapkan selamat Natal dan Tahun Baru; mengungkapkan harapan bahwa ini akan menjadi tahun harapan dan kelegaan bagi Lebanon dan kawasan ini juga. Sayyid Nasrallah menyampaikan belasungkawa kepada keluarga para martir Haji Qassem Suleimani dan Haji Abu Mahdi Al-Muhandis, dan para sahabat mereka.Sekjen Hizbullah kemudian menyebutkan ciri-ciri dan keutamaan Haji Qassem yang dirangkumnya menjadi tiga.“Ketika Haji Qassem memasuki bidang kami, dia memiliki tiga ciri utama. Yang pertama adalah kepribadiannya, dengan apa yang dia nikmati dengan ketulusan dan kejujuran yang luar biasa, serta ketakwaan dan kerinduan yang tinggi untuk bertemu Allah,” kata Sayyid Nasrallah. Yang kedua, tambahnya, adalah bahwa dia adalah “seorang prajurit Wilayat al-Faqih, dan apa yang dilakukan Haji Qassem dalam hal orientasi dan strategi dasar berada dalam kendali pemimpin tertinggi, Imam Khamenei.”“Haji Qassem mampu, melalui kekuatan otak, perencanaan, kehadiran konstan, dan ketulusannya, untuk menghubungkan kekuatan poros perlawanan, memperkuat mereka dan memberi mereka dukungan material dan intelektual melalui pertemuan dan kehadiran langsung di garis depan,” ujarnya. menunjukkan.Sayyid Nasrallah menunjukkan bahwa proyek Amerika mencari hegemoni, dominasi, dan kendali atas kekayaan dan minyak, menambahkan bahwa selama dua dekade, Haji Qassem menghadapi dua versi skema Amerika di wilayah tersebut.“Versi pertama dari skema Amerika di wilayah tersebut, yang dihadapi oleh martir Suleimani dan para pemimpin lainnya, adalah proyek “Timur Tengah Baru” di Lebanon dan Palestina,” kata pemimpin Hizbullah tersebut. Dia menjelaskan bahwa 9/11 (serangan 11 September) berfungsi sebagai pendorong rencana Amerika untuk memasuki Afghanistan dan Irak dan lebih dekat ke Iran dan Suriah.“Pada tahun 2006, upaya mulai dilakukan untuk menyerang perlawanan di Palestina dan Lebanon, dan tujuannya adalah untuk menyerang dan memaksa pasukan multinasional di bandara, pelabuhan, dan perbatasan,” kata Sayyed Nasrallah. “Saat itu, Haji Qassem Suleimani menginjakkan kaki di garis depan sebagai pemimpin; Iran berdiri teguh, dan Suriah juga, meninggalkan musuh dengan dilema dalam perang Juli,” tambahnya.“Seandainya Zionis memenangkan perang di Lebanon, itu akan meluas ke Suriah, tetapi itu tidak terjadi berkat martir Suleimani.”Sayyid Nasrallah memuji faksi perlawanan Syiah dan Sunni di Irak yang memerangi pasukan pendudukan dengan sangat tulus; di mana operasi luar biasa yang menargetkan pasukan pendudukan Amerika terjadi, memaksa pasukan pendudukan untuk menetapkan jadwal penarikan. Dia mengatakan bahwa ketika pasukan pendudukan tersendat, operasi meningkat hingga memaksa mereka pergi.“Jika kita gabungkan apa yang telah dilakukan perlawanan Irak dengan ketabahan Iran, Suriah, bersama dengan perlawanan di Lebanon dan Palestina, kita menyimpulkan bahwa versi pertama dari skema Amerika telah berakhir dan gagal,” tegas Sayyid Nasrallah.Hasil dari skema Amerika versi pertama, kata pemimpin Hizbullah, adalah bahwa [Mantan Presiden AS Donald] Trump terpaksa pergi diam-diam ke Irak meskipun menghabiskan 7 ribu miliar dolar untuk skema ini.Beralih ke fase kedua yang dimulai dengan masa jabatan Mantan presiden AS Barak Obama, Sayyid Nasrallah mengatakan bahwa ketika mereka (pemerintah AS) menemukan bahwa perang skala besar pasti akan gagal, dan mengandalkan 'Israel' dalam perang adalah sebuah kegagalan, perang mengambil giliran internal; dengan meletusnya perselisihan batin dan sektarian setelah munculnya Takfiri.“Versi ini adalah versi penghancuran negara dan rakyat, sehingga Amerika akan keluar sebagai ‘penyelamat’. Di arena ini, Suleimani dan Al-Muhandis hadir di depan umum karena mereka seharusnya berada di lapangan untuk melawan skema ini,” kata Sayyid Nasrallah, menyatakan bahwa sebelum dua kegagalan besar dan bersejarah ini, Trump memutuskan untuk memberikan pukulan telak ke poros perlawanan dengan membunuh kedua komandan (Suleimani dan Al-Muhandis).Dengan pemakaman dua juta orang yang diadakan untuk martir Suleimani, yang terbesar dalam sejarah, dan kemunculannya sebagai inspirasi dan simbol bagi orang Iran, skema tersebut berdampak buruk pada Amerika, kata sekretaris jenderal Hizbullah, menambahkan bahwa setelah kematian Suleimani, "kesepakatan abad ini" gagal, Lebanon menetapkan aturan pencegahan, dan kemenangan dicapai dalam masalah demarkasi perbatasan laut.Versi ketiga dari skema Amerika mengambil bentuk perang ekonomi, dan ini membutuhkan lebih banyak pembicaraan, kata Sayyid Hasan, menjanjikan pidato yang akan datang untuk membahasnya secara rinci.Mengomentari seringnya serangan terhadap warga Palestina dan penyerbuan terbaru masjid Al-Aqsa, Sayyid Nasrallah mengatakan pemerintah Zionis baru, yang mengumpulkan orang-orang gila, mempercepat kehncurannya dengan melakukan kesalahan dan kebodohan. "Kami mencoba Netanyahu untuk waktu yang lama dan kami tidak takut padanya."“Menyerang Masjid Al-Aqsa, tempat-tempat suci Islam dan Kristen di Palestina, dan Al-Quds tidak hanya akan meledakkan situasi di dalam Palestina, tetapi dapat menyulut api di seluruh wilayah,” dia memperingatkan, menunjuk bahwa seseorang dapat “optimis tentang pemerintah baru Israel, karena itu mungkin mempercepat kematian entitas sementara.”“Kami tidak akan mentolerir perubahan apa pun dalam aturan keterlibatan atau pelanggaran apa pun terhadap situasi de facto di tingkat mempertahankan Lebanon. Kami menghadapi pemerintahan dalam entitas Zionis yang korup, gila, dan ekstrimis, dan mereka semua tidak membuat kami takut karena kami telah mencobanya sebelumnya.”Beralih ke Lebanon, Sayyed Nasrallah mengatakan perlawanan di Lebanon tidak membutuhkan perlindungan, “ia menginginkan seorang presiden yang tidak menusuk dari belakang atau bersekongkol melawannya, dan ini adalah hak alami kami. Seorang presiden yang tidak akan menikam perlawanan berarti seorang presiden yang tidak akan menyeret "siapapun negaranya ke dalam perang saudara."Menunggu negosiasi berlangsung antara AS dan Iran mengenai program nuklir dapat menunggu selama beberapa dekade, dan kami akan tetap tanpa presiden. Ini adalah masalah internal dan Iran tidak ikut campur dalam urusan Lebanon selama 40 tahun, ”tandasnya.Bahkan jika Saudi dan Iran duduk untuk berunding, Sayyid Nasrallah meyakinkan bahwa prioritas Arab Saudi adalah Yaman, bukan Lebanon.“Kita harus mempercepat dialog internal, dan kita semua harus setuju bahwa waktu semakin mendesak mengingat kondisi internal yang sulit, kenaikan harga, dan krisis lainnya. Apa pun ambiguitasnya, hal itu dapat diatasi melalui dialog langsung.”Mengenai ketidaksepakatan terbaru Hizbullah dengan Gerakan Patriotik Bebas atas beberapa masalah internal, Sayyed Nasrallah berkata: Kami sangat ingin menangani ketidaksepakatan dengan Gerakan Patriotik Bebas melalui komunikasi dan kami tertarik pada hubungan ini.“Beberapa sekutu dan teman kami mengkritik kami di depan umum. Kami tidak melakukan itu, kami lebih memilih dialog internal.”“Saya selalu memberi tahu Menteri Gebran Bassil bahwa jika Anda merasa malu bersekutu dengan kami, maka Anda tidak berkewajiban,” katanya, menekankan bahwa “kami tidak meninggalkan sekutu atau teman kecuali dia melakukannya.”[IT/r]