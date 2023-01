Pangkalan Militer AS di Suriah Timur Diserang Roket

IslamTimes - Sebuah pangkalan militer yang menampung pasukan pendudukan AS di provinsi Dayr al-Zawr, Suriah timur, diserang roket pada hari Rabu (4/1), ketika Washington terus menjarah sumber daya alam dan mengerahkan pasukan di daerah kaya energi di negara Arab yang dilanda perang itu. Layanan Arab dari kantor berita Sputnik Rusia, mengutip sumber-sumber lokal, melaporkan bahwa setidaknya 10 roket diluncurkan di pangkalan di dalam ladang gas Conoco pada hari Rabu (4/1).



Sumber menambahkan bahwa sirene roket dibunyikan dan beberapa ambulans dikirim ke pangkalan militer, api besar dan gumpalan asap terlihat di dalam lokasi.



Jet militer AS dan drone pengintai juga terbang dengan intens di atas lapangan setelah serangan itu.



Pasukan pendudukan Amerika juga menutup semua jalan menuju fasilitas militer yang diduduki. Belum ada kelompok yang mengaku bertanggung jawab atas serangan itu.



Komando Pusat militer AS, yang mengawasi pasukan Amerika di Timur Tengah, menegaskan dalam sebuah pernyataan bahwa dua roket diluncurkan sekitar pukul 9 pagi waktu setempat (0600 GMT) pada hari Rabu menargetkan pasukan pimpinan AS di Situs Pendukung Misi Conoco.



Dia mengklaim bahwa proyektil tidak menyebabkan cedera atau kerusakan.



Pernyataan itu menambahkan bahwa militan yang disponsori AS dan pimpinan Kurdi yang berafiliasi dengan apa yang disebut Pasukan Demokratik Suriah (SDF) mengunjungi lokasi asal roket, dan menemukan roket ketiga yang tidak meledak.



Perkembangan itu terjadi ketika beberapa ledakan besar terdengar di daerah dekat ladang minyak al-Omar yang dikuasai AS pada Jumat (30/12) malam, setelah rentetan proyektil menghantam lokasi tersebut.



Sumber-sumber lokal tidak mengesampingkan pada saat itu kemungkinan cedera serius dan kerusakan yang cukup parah.



Pasukan AS menyelundupkan tanaman gandum, minyak mentah dari timur laut Suriah ke Irak



Juga pada hari Rabu, dua konvoi truk dan tanker militer AS membawa berton-ton biji-bijian dan minyak mentah dari provinsi timur laut Hasakah ke wilayah semi-otonom Kurdistan di Irak utara.



Sumber-sumber lokal, yang meminta namanya dirahasiakan, mengatakan kepada kantor berita resmi Suriah SANA bahwa 36 tanker bermuatan minyak bergemuruh melalui perbatasan ilegal al-Mahmoudiyah dan memasuki wilayah Irak.



Sumber menambahkan bahwa konvoi lain dari 26 kendaraan militer yang membawa tanaman gandum dari Wilayah Jazira menuju Irak utara melalui penyeberangan al-Walid di wilayah al-Ya'rubiyah.



Militer AS telah lama menempatkan pasukan dan peralatannya di Suriah timur laut, dengan Pentagon mengklaim bahwa pengerahan itu bertujuan untuk mencegah ladang minyak di daerah itu jatuh ke tangan teroris Daesh.



Damaskus, bagaimanapun, memyatakan bahwa pengerahan itu dimaksudkan untuk menjarah sumber daya alam negara itu. Mantan presiden AS Donald Trump mengakui dalam beberapa kesempatan bahwa pasukan Amerika berada di negara Arab untuk kekayaan minyaknya.



Kembali pada bulan Agustus, kementerian perminyakan Suriah mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa AS dan tentara bayarannya mencuri rata-rata 66.000 barel minyak per hari di Suriah, sekitar 80 persen dari produksi minyak Suriah.



Penyelundupan itu telah merugikan industri minyak Suriah secara langsung dan tidak langsung sekitar 105 miliar dolar AS, menurut pernyataan itu.[IT/r]