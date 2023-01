Iran Pesan Kapal dari Rusia untuk Digunakan di Pelabuhan Bersama

Iran and Russia

IslamTimes - Kontrak pembangunan kapal ditandatangani antara konsul jenderal Iran di Astrakhan Mehdi Akuchakian dan pejabat pelabuhan Rusia dengan tujuan "memperkuat jaringan transportasi Laut Kaspia" dan merenovasi armada IRISL, katanya.

Jalur Pelayaran Republik Islam Iran (IRISL) telah memerintahkan Rusia untuk membangun sebuah kapal untuk digunakan di pelabuhan Solyanka yang dikembangkan oleh kedua negara dengan investasi bersama.Kapal tersebut termasuk jenis yang mampu mengangkut segala jenis kargo, katanya, menandakan semakin banyak kontrak pembangunan kapal yang sedang dalam proses pengerjaan.Penandatanganan kontrak merupakan langkah besar dalam mengembangkan perdagangan dan hubungan komersial antara Iran dan Rusia, tambahnya.“Ini akan berdampak positif pada penurunan harga akhir barang ekspor Iran dan Rusia, sehingga kualitas hidup masyarakat kedua negara akan meningkat,” kata Akuchakian.Pembangunan kapal adalah DAS lain dalam mengembangkan Koridor Transportasi Utara-Selatan Internasional, jaringan multi-moda kapal, kereta api, dan rute jalan sepanjang 7.200 km untuk memindahkan barang antara India, Iran, Azerbaijan, Rusia, Asia Tengah dan Eropa.“Sejalan dengan pengembangan koridor yang sangat penting dan vital ini, maka diperlukan penambahan jumlah kapal dan penguatan infrastruktur pelayanan pelabuhan,” kata Akuchakian.IRISL menginvestasikan $10 juta di pelabuhan Solyanka di Astrakhan Rusia, kata laporan media Iran.Bagian dari investasi, yang didanai melalui pinjaman perbankan Rusia, akan digunakan untuk membeli kapal berkapasitas 270 kontainer dan untuk lalur laut dalam dan dermaga pelabuhan, Kantor Berita Tenaga Kerja Iran ILNA melaporkan pada bulan November.Investasi tersebut dimaksudkan untuk memperluas throughput pelabuhan sebesar 70 persen menjadi 85.000 ton per bulan dari 50.000 ton per bulan sekarang, tambahnya.Beberapa bulan terakhir telah terlihat peningkatan dalam upaya lembaga-lembaga Iran dan Rusia untuk meningkatkan kerja sama komersial dan ekonomi.Penjabat kepala Perusahaan Industri Maritim Iran SADRA, Meysam Rayatazad, mengatakan bulan lalu bahwa perusahaannya telah melakukan perbaikan kapal curah Rusia yang rusak akibat es di Sungai Volga. Kapal yang rusak tiba di galangan kapal Kaspia SADRA pada 25 Desember.Pada bulan Juni, SADRA mengirimkan yang kedua dari empat kapal tanker minyak Aframax yang sedang dibangunnya untuk Venezuela. Kapal tersebut dapat mengangkut 113.000 ton atau 750.000 barel minyak.Perdagangan antara Rusia dan Iran telah melonjak tahun ini, dengan omzet melebihi $4 miliar selama Januari-Oktober 2022 dan diperkirakan akan melampaui $5 miliar pada akhir tahun, menurut Layanan Bea Cukai Federal Rusia. Ekspor Rusia ke Iran sejauh ini melonjak 27% dibandingkan tahun lalu, sementara impor naik 10%.Kedua negara sedang membangun jalur perdagangan lintas benua baru yang berada di luar jangkauan intervensi asing.“Ini tentang membangun rantai pasokan anti-sanksi sepenuhnya,” Maria Shagina, pakar sanksi dan kebijakan luar negeri Rusia di Institut Studi Strategis Internasional yang berbasis di London, mengatakan kepada penyedia berita keuangan AS.Rusia sedang menyelesaikan aturan yang akan memberikan hak lintas kapal dari Iran di sepanjang perairan pedalaman di sungai Volga dan Don, menurut Kantor Berita Maritim Iran.Menurut perkiraan Shagina, Rusia dan Iran berinvestasi sebanyak $25 miliar di koridor perdagangan dalam negeri.Kedua negara telah mengumumkan serangkaian kesepakatan bisnis baru yang mencakup barang termasuk turbin, polimer, pasokan medis, dan suku cadang otomotif.Rusia, kata Bloomberg, perlu mengkompensasi pemutusan hubungan komersialnya yang tiba-tiba dengan Eropa, yang sebelum perang Ukraina adalah mitra dagang terbesarnya, serta menemukan solusi untuk sanksi AS dan Uni Eropa.[IT/r]