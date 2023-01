Diktator Disambut dan Aman di AS

MbS with Joe Biden

IslamTimes - Putra Mahkota Saudi Mohammed bin Salman diberikan kekebalan dari penuntutan di AS meyakinkan diktator di seluruh dunia bahwa mereka aman di Amerika.

Pada bulan September, ketika tuntutan hukum diajukan terhadapnya di pengadilan federal di Amerika Serikat, Mohammed bin Salman tiba-tiba menjadi Perdana Menteri Arab Saudi, sebuah peran dengan beberapa hak yang sebelumnya tidak dia nikmati sebagai Putra Mahkota negara tersebut.Langkah meragukan itu terungkap pada Kamis, 17 November, ketika Departemen Luar Negeri AS mengatakan bahwa bin Salman menikmati kekebalan kepala negara di pengadilan AS secara efektif menghancurkan gugatan yang diajukan terhadapnya atas perannya dalam pembunuhan jurnalis Saudi Jamal Khashoggi.Dengan memberikan kekebalan kepada Putra Mahkota Saudi Mohammed bin Salman dari penuntutan di pengadilan AS, pemerintahan Biden telah menghancurkan prospek keadilan dalam pembunuhan jurnalis Saudi Jamal Khashoggi.Khashoggi adalah seorang loyalis yang berubah menjadi pembangkang yang tinggal di pengasingan diri di Amerika Serikat dan menulis artikel yang mengkritik Bin Salman untuk The Washington Post.Pada akhir 2018 dia pergi ke Turki untuk mendapatkan surat-surat yang dia butuhkan untuk menikahi tunangannya yang berkebangsaan Turki dari konsulat Saudi di Istanbul.Pada 2 Oktober, dia memasuki gedung diplomatik. Dia tidak pernah keluar lagi, tidak dengan kakinya sendiri. Pasukan pembunuh yang diterbangkan dari Arab Saudi telah menunggunya di dalam konsulat tempat mereka menyiksanya sampai mati, dan kemudian memotong-motong tubuhnya, membawa anggota tubuhnya ke luar dalam koper.Tunangan Khashoggi, Hatice Cengiz, menunggu berjam-jam di luar konsulat sampai dia muncul, ketika dia tidak melakukannya, dia memberi tahu polisi Turki.Segera, presiden Turki Recep Tayyip Erdoğan, seorang teman pribadi pasangan itu, bergabung dengan kekuatan penuh dan hampir tidak ada hari berlalu tanpa Presiden Erdogan, atau Pemerintah Turki, mengomentari kasus ini secara terbuka, sehingga mengarahkan perhatian internasional ke Saudi. pemerintah, atau memberikan petunjuk bahwa bin Salman, Putra Mahkota, mungkin terlibat secara pribadi.Badan-badan keamanan Turki bahkan merilis kaset audio dari dalam konsulat dengan orang-orang berteriak dan teriakan Khashoggi, yang secara efektif merinci pembunuhan mengerikan itu dan membuat komunitas internasional tetap fokus.Dan hanya satu setengah bulan setelah pembunuhan itu, The Washington Post, yang merupakan publikasi pilihan Khashoggi, mengeluarkan berita mengejutkan. CIA telah menyimpulkan bahwa Mohammed bin Salman secara pribadi memerintahkan pembunuhan Khashoggi. CIA tidak pernah berbicara secara terbuka tentang temuan mereka tentang masalah tersebut.Pembersihan bermotivasi politik oleh pewaris Saudi, yang dimulai pada 2017, telah membantunya mengonsolidasikan kekuasaan, mengesampingkan calon penantang, membungkam kritik, dan menghilangkan aliansi keluarga kerajaan.Dunia telah mengetahui tentang langkah pangeran sebelumnya di mana Mohammed telah menjadi Putra Mahkota melalui apa yang digambarkan media AS sebagai kudeta, membersihkan saingannya dan menahan Putra Mahkota saat itu dalam tahanan sampai dia setuju untuk mundur.Untuk mengetahui bahwa sang pangeran telah menjadi begitu berani untuk memerintahkan pembunuhan para pengkritiknya di negara asing dianggap sebagai langkah yang terlalu jauh, dan tampaknya sang pangeran akhirnya akan dimintai pertanggungjawaban.Ada alasan untuk percaya bahwa karena Presiden Erdogan tak henti-hentinya menegur publik Arab Saudi.Presiden Joe Biden berencana untuk melanjutkan kunjungannya ke Arab Saudi bulan depan meskipun banyak anggota parlemen menyarankan dia untuk membatalkan perjalanan tersebut.Bertahun-tahun kemudian, sebelum dan sesudah dia menjabat, Presiden AS Joe Biden secara terbuka mengkritik Arab Saudi. Pada satu titik selama debat presiden ketika dia ditanya tentang kasus Khashoggi, Biden mengatakan dia akan membuat orang Saudi "membayar harganya dan menjadikan mereka paria sebagaimana adanya".Semua sikap moral yang marah itu menjadi sia-sia dalam sejarah ketika Departemen Luar Negeri AS mengatakan bahwa Pangeran Saudi memiliki kekebalan hukum di Amerika Serikat karena Perdana Menteri, Raja Saudi Salman, ayah MBS, telah membungkuk ke belakang untuk membuat itu. mungkin, tetapi bahkan dia sendiri tidak percaya bahwa orang Amerika akan jatuh ke dalam rencananya dengan mudah.Secara hukum perdana menteri sendiri sebagai Raja negara, Raja Salman bertindak melawan hukum Saudi dengan mendelegasikan posisi itu kepada putranya pada akhir September tepat ketika Hatice Cengiz, tunangan Khashoggi, melakukan semua yang dia bisa untuk mendapatkan keadilan di pengadilan.AS mempertimbangkan untuk mencabut larangan penjualan senjata ofensif ke Arab Saudi; namun, keputusan akhir diharapkan bergantung pada KSA yang mengakhiri perang di negara tetangga Yaman.Retorika Presiden Biden, dan kemarahannya atas langkah OPEC+ untuk membatasi produksi pada saat kesulitan energi bagi AS dan Eropa telah memberikan harapan lebih lanjut meskipun kecaman Turki telah mereda bertahun-tahun yang lalu.Penuh dengan perebutan di belakang layar, pengkhianatan, dan kegagalan moral lainnya, politik dunia mengambil tidak hanya harapan satu wanita untuk keadilan, tetapi seluruh kepercayaan dunia pada kesediaan AS dan pemerintah lain untuk melawan tirani, terlepas dari semua itu. retorika dengan efek sebaliknya, membunuh harapan Hatice Cengiz akan keadilan dan mungkin penutupan.AS dan lainnya memiliki satu pesan untuk semua diktator pembunuh di dunia: Anda aman di Amerika.[IT/r]