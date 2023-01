Tinjau Blok Rokan, Jokowi: SDM Nasional Mampu Kelola Potensi Migas

Islam Times - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan bahwa sumber daya manusia (SDM) Indonesia memiliki potensi besar dalam pengelolaan migas.

Hal itu ia sampaikan saat meninjau proses produksi minyak dan gas bumi (migas) di Kawasan PT Pertamina Hulu Rokan Dumai, Kota Dumai, Kamis, 5 Januari 2023.

"Sejak awal kenapa Rokan ini kita ambil alih dan tidak diperpanjang itu adalah kita ingin meyakinkan bahwa SDM-SDM kita ini mampu dan itu yang saya tunggu tadi. Saya menanyakan Dirut Pertamina produksinya naik atau turun, ya naik,” ujar Jokowi dalam keterangannya, Kamis (5/1/2022).

Jokowi mengapresiasi produksi minyak di Blok Rokan yang mulai mengalami peningkatan secara signifikan setelah pengelolaan diambil alih Pertamina.

Meski demikian, dirinya mendorong agar produksi minyak dapat meningkat lebih tinggi dengan target mencapai 400 ribu barel per hari.

“Target tadi yang saya sampaikan 400 ribu barel per hari dari 156, 158 ribu (barel per hari) menuju ke 400 (ribu barel per hari). Ini bukan pekerjaan yang mudah, tapi tadi sudah saya sampaikan, ini target,” kata Jokowi.