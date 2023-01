Medvedev: Pemerintah AS seperti Nazi yang Telah Mencapai Batas “Degradasi Moral”

IslamTimes - Mantan Presiden Rusia Dmitry Medvedev mengecam balik Amerika Serikat yang menggambarkan pejabat pemerintah AS sebagai "orang aneh" yang sinis dan "anak bajingan" yang sama seperti Nazi yang perilakunya mengerikan merupakan gejala dari "degradasi moral" mereka.

Medvedev mengecam pemerintah AS pada hari Kamis (5/1) setelah kedutaan AS di Moskow merilis video sehari sebelumnya yang menyoroti "kesamaan" budaya dan pencapaian kedua negara sambil menyatakan bahwa konflik yang sedang berlangsung di Ukraina "tidak layak" untuk dilakukan orang Rusia.Dalam video berdurasi 50 detik berjudul "imbauan kepada rakyat Rusia", yang menyertakan gambar tempat-tempat yang terkena serangan udara, orang Amerika mengklaim, "Kami berdiri dalam solidaritas dengan Anda masing-masing yang berjuang untuk menciptakan sebuah masa depan yang lebih damai."Video tersebut memperlihatkan gambar slogan "Tidak untuk berperang" dalam bahasa Rusia yang disemprotkan di dinding, sementara suara di atas gambar tersebut mengatakan, "Sepanjang sejarah, negara kita telah dipersatukan oleh kesamaan budaya dan pencapaian kita," menambahkan bahwa Rusia dan Amerika Serikat telah "berkompetisi dan berkolaborasi" selama beberapa dekade.Video tersebut memperlihatkan gambar kosmonot Soviet, penulis seperti Fyodor Dostoevsky dan pemimpin seperti Leonid Brezhnev, Mikhail Gorbachev, dan Boris Yeltsin. Putin tidak termasuk.Medvedev mengatakan klip video itu adalah contoh dari "sinisme mengerikan orang Amerika yang sesuai dengan tradisi terbaik Nazi."Dia mengatakan Amerika menggunakan trik yang sama yang digunakan propagandis Nazi Joseph Goebbels. Para pejabat AS di Gedung Putih adalah “pewaris sebenarnya dari menteri propaganda [Nazi], Joseph Goebbels.”“AS menghabiskan puluhan miliar [dolar] untuk perang di Ukraina, memasok senjatanya dalam jumlah besar dan memusnahkan ribuan orang melalui [perang] proksi,” kata mantan presiden itu.Medvedev mengancam bahwa pembunuhan rakyat Rusia oleh Washington dan “antek-anteknya” tidak akan pernah dimaafkan.“Kami akan berbicara kepada Anda dalam bahasa kekuatan, karena Anda tidak mengerti sebaliknya,” Medvedev memperingatkan, menambahkan bahwa Rusia akan memproduksi lebih banyak senjata modern. Dia juga merujuk pada fregat angkatan laut Rusia Admiral Gorshkov, yang memasuki tugas tempur minggu ini.“Hadiah utama untuk Tahun Baru [fregat Laksamana Gorshkov] pergi ke pantai NATO kemarin dengan rudal Tsirkon,” kata Medvedav, mencatat bahwa rudal Tsirkon memiliki jangkauan 1.000 kilometer.Medvedav mengatakan fregat "Laksamana Gorshkov" milik Angkatan Laut Rusia, yang memulai tugas tempurnya pada hari Rabu, "ditempatkan di dekat Sungai Potomac, 100 mil [143km] dari pantai [AS], Anda dapat bergembira!"Dia mengatakan rudal Tsirkon yang dikerahkan di dekat pantai AS akan membantu mereka yang menimbulkan ancaman untuk melihat akal sehat.“Itu mampu menyadarkan siapa pun yang mengancam Rusia atau sekutunya,” kata Medvedev.Kembali pada bulan Desember, Medvedev mengatakan Washington dan sekutunya telah mengkhianati kepercayaan Rusia dengan “menipunya” dan memperkirakan hubungan normal dengan Barat tidak akan dipulihkan selama bertahun-tahun atau bahkan dekade mendatang.Medvedev, yang saat ini menjabat sebagai wakil ketua Dewan Keamanan nasional, menulis dalam sebuah artikel utama pada bulan Desember bahwa tahun 2022 menunjukkan ketidaklayakan janji dan prinsip negara-negara Barat.Rusia telah berulang kali memperingatkan AS dan sekutunya agar tidak terus memasok senjata ke Kiev, dengan semakin banyak senjata yang dipasok di setiap pengiriman, yang hanya akan memperburuk perang di Ukraina, yang sekarang sudah memasuki bulan ke-10.Membanjiri Ukraina dengan senjata "hanya akan menyeret konflik keluar dan membuatnya lebih menyakitkan bagi pihak Ukraina, tetapi itu tidak akan mengubah tujuan dan hasil akhir kami," kata juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov, tahun lalu.Peskov bersikeras bahwa AS sebenarnya terlibat dalam konflik Ukraina. "AS de facto telah menjadi sangat terlibat."Pernyataan juru bicara Kremlin menggemakan pernyataan Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov, yang mengatakan bahwa Washington "telah berpartisipasi secara de facto dalam perang ini untuk waktu yang lama." "Perang ini dikendalikan oleh Anglo-Saxon."[IT/r]