AS dan Jerman Konfirmasi Persenjataan Berat Baru untuk Ukraina

IslamTimes - Presiden AS Joe Biden dan Kanselir Jerman Olaf Scholz telah mengonfirmasi laporan bahwa mereka akan menyumbangkan kendaraan tempur infanteri ke Ukraina. Berita itu muncul sehari setelah Prancis mengumumkan akan mengirim 'tank ringan' rancangan Barat ke Kiev.

Menurut pernyataan bersama yang dikeluarkan oleh Gedung Putih dan Kanselir Jerman pada Kamis (5/1) malam, “Amerika Serikat bermaksud untuk memasok Ukraina dengan Kendaraan Tempur Infanteri Bradley, dan Jerman bermaksud untuk menyediakan Kendaraan Tempur Infanteri Marder kepada Ukraina.”“Kedua negara berencana untuk melatih pasukan Ukraina pada sistem masing-masing,” lanjut pernyataan itu.Masih belum jelas berapa banyak dari setiap jenis kendaraan yang akan dikirim ke Ukraina dan kapan akan dikirimkan.Sebelumnya pada hari Kamis, surat kabar Sueddeutsche Zeitung Jerman melaporkan bahwa pengumuman semacam itu sudah dekat, dan keputusan Berlin untuk mengirim Marders ke Ukraina telah dibuat dengan berkoordinasi dengan AS dan Prancis.Prancis mengumumkan pada hari Rabu bahwa mereka akan mengirim sejumlah kendaraan tempur lapis baja AMX-10 miliknya sendiri ke Ukraina, dengan juru bicara pemerintah menyatakan bahwa “ini adalah pertama kalinya tank rancangan Barat dipasok ke angkatan bersenjata Ukraina.”Meskipun kendaraan Bradley, Marder, dan AMX-10 kadang-kadang disebut sebagai "tank ringan", dua yang pertama lebih sering disebut kendaraan tempur infanteri, dan kendaraan tempur lapis baja yang terakhir. Tidak ada negara NATO yang menyarankan bahwa mereka berencana untuk memasok Ukraina dengan tank tempur utama buatan barat, dan seorang pejabat Amerika yang tidak disebutkan namanya pada hari Rabu secara eksplisit mengesampingkan transfer tank M1 Abrams AS ke Kiev, menurut Washington Post.Namun demikian, AS, Jerman, dan Prancis semuanya telah memasok Ukraina dengan senjata yang semakin berat sejak awal operasi militer Rusia di sana Februari lalu.[IT/r]Moskow telah memperingatkan Barat agar tidak mempersenjatai Ukraina, memperingatkan bahwa mereka memperlakukan pengiriman senjata yang masuk sebagai target, dan bahwa pengiriman semacam itu hanya akan memperpanjang konflik, sementara membuat negara-negara Barat menjadi peserta de-facto.