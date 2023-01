Diplomat Rusia: Tuduhan Pasokan Drone Alasan Kikuk untuk Membekukan Pembicaraan Wina

IslamTimes - Perwakilan Tetap Rusia untuk Organisasi Internasional di Wina Mikhail Ulyanov menulis dalam sebuah tweet pada hari Jumat (6/1) bahwa klaim bahwa Iran telah memasok Rusia dengan drone adalah alasan canggung untuk membekukan - jika tidak membunuh - pembicaraan Wina tentang JCPOA.

“Dugaan pasokan drone adalah alasan canggung untuk membekukan (jika tidak membunuh) #ViennaTalks di #JCPOA,” tulis Ulyanov di akun Twitter-nya.“Sepertinya US + E3 tergoda untuk pindah ke “Rencana B”. Kesalahan besar. Sulit untuk berharap bahwa rencana semacam itu bisa menjadi opsi yang kredibel. Kemungkinan besar hanya non-starter."Setelah berbulan-bulan konsultasi intensif, negosiasi tentang melanjutkan implementasi penuh JCPOA telah mencapai tahap di mana jika AS sebagai pihak yang melanggar JCPOA menerima tuntutan wajar Iran dan persyaratan untuk perjanjian yang stabil dan dapat diandalkan, kesepakatan akhir akan tercapai. .Republik Islam Iran juga menegaskan bahwa jika AS bertindak realistis, ada kemungkinan mencapai kesepakatan di Wina.Sementara itu, pada 26 Desember, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Iran Nasser Kanaani mengatakan bahwa jendela dialog masih terbuka dan kesepakatan dapat dicapai jika ada kemauan tulus pihak Barat terhadap kesepakatan tersebut.Dia menambahkan bahwa Iran telah berkali-kali menyatakan bahwa kebijakan luar negerinya tidak terikat dengan JCPOA dan pembicaraan yang bertujuan untuk menghidupkan kembali kesepakatan tersebut, menambahkan bahwa negara tersebut mengikuti jalur untuk meningkatkan hubungan dengan tetangganya.Dia menambahkan bahwa Menteri Luar Negeri Hossein Amir abdollahian mengeluh tentang campur tangan negara-negara Eropa dalam urusan dalam negeri Iran selama kerusuhan baru-baru ini di negara itu dalam pertemuan dengan Perwakilan Tinggi Uni Eropa untuk Urusan Luar Negeri dan Kebijakan Keamanan Josep Borrell di ibu kota Yordania, Amman.Kanaani mencatat bahwa menteri luar negeri Iran juga telah memperingatkan bahwa pengiriman senjata negara-negara Barat yang berkelanjutan ke Ukraina tidak akan membantu menyelesaikan konflik antara negara tersebut dan Rusia.[IT/r]