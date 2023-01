Saudi "Menyusup" ke Wikipedia, Admin Senior Dipenjara

IslamTimes - Arab Saudi dilaporkan telah "menyusup" peringkat tertinggi Wikipedia dan memenjarakan dua admin seniornya sebagai cara memanipulasi konten ensiklopedia online gratis untuk kepentingan kerajaan.

Informasi tersebut diumumkan dalam pernyataan bersama pada hari Kamis (5/1) oleh kelompok aktivis Democracy for the Arab World Now [DAWN] yang berkantor pusat di Washington, yang didirikan oleh jurnalis Arab Saudi yang terbunuh Jamal Khashoggi, dan SMEX yang berbasis di Beirut, yang memajukan hak digital di seluruh Dunia Arab.Mereka mengutip temuan badan induk Wikipedia, Wikimedia, serta "whistleblower dan sumber tepercaya" untuk informasi tersebut."Investigasi Wikimedia mengungkapkan bahwa pemerintah Saudi telah menyusup ke jajaran tertinggi tim Wikipedia di wilayah tersebut," bunyi pernyataan DAWN dan SMEX.Menurut penyelidikan Wikimedia, Riyadh mengerahkan warga kerajaan dalam jumlah yang tidak ditentukan, beberapa secara paksa, sebagai "agen" untuk memungkinkan infiltrasi.Bulan lalu, Wikimedia melarang 16 penggunanya karena "terlibat dalam penyuntingan konflik kepentingan pada proyek Wikipedia di wilayah MENA [Timur Tengah dan Afrika Utara]," dalam upaya nyata untuk mencegah manipulasi konten Wikipedia demi mendukung rezim regional seperti Arab Saudi.Temuan Wikimedia menunjukkan bahwa "sejumlah pengguna yang memiliki hubungan dekat dengan pihak eksternal menyunting platform secara terkoordinasi untuk memajukan tujuan pihak-pihak tersebut."DAWN dan SMEX juga melaporkan bahwa pemerintah Saudi telah menahan dua admin berpangkat tinggi – dengan akses istimewa ke Wikipedia, termasuk kemampuan untuk menyunting halaman yang dilindungi sepenuhnya – pada September 2020.Mereka menyebut dua orang itu sebagai Osama Khalid dan Ziyad al-Sofiani, mengatakan Khalid telah dipenjara selama 32 tahun dan Sofiani telah menerima hukuman delapan tahun."Penangkapan Osama Khalid dan Ziyad al-Sofiani di satu sisi, dan infiltrasi Wikipedia di sisi lain, menunjukkan aspek yang mengerikan tentang bagaimana pemerintah Saudi ingin mengontrol narasi dan Wikipedia," Abdullah Alaoudh, direktur penelitian DAWN untuk wilayah Persia, kepada AFP.Kembali pada tahun 2017, kerajaan Saudi mengubah undang-undang kontraterorisme untuk memasukkan perbedaan pendapat sebagai kejahatan yang dapat dihukum. Undang-undang baru menetapkan hukuman hingga 10 tahun penjara karena menghina raja dan putra mahkota serta hukuman mati untuk "tindakan terorisme lainnya."Sejak saat itu, Riyadh telah menangkap atau memenjarakan ratusan aktivis, blogger, intelektual, ulama, dan lainnya karena aktivisme politik mereka, menunjukkan toleransi yang hampir nol untuk perbedaan pendapat bahkan dalam menghadapi kecaman internasional atas tindakan keras tersebut.[IT/r]