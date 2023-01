Kapal Perang AS Berlayar Melalui Selat Taiwan di tengah Meningkatnya Ketegangan dengan China

IslamTimes - Sebuah kapal perang AS pada hari Kamis (5/1) berlayar melalui Selat Taiwan yang sensitif, memicu kecaman keras dari Beijing di tengah hubungan yang renggang antara kedua negara.

Angkatan Darat AS mengumumkan dalam sebuah pernyataan bahwa transit dilakukan oleh kapal perusak berpeluru kendali dari kelas Arleigh Burke.“Persinggahan Chung-Hoon melalui Selat Taiwan menunjukkan komitmen Amerika Serikat terhadap Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka,” kata Letnan Kristina Wiedemann, juru bicara Angkatan Laut AS dalam sebuah pernyataan.“Militer Amerika Serikat terbang, berlayar, dan beroperasi di mana saja yang diizinkan oleh hukum internasional.”Kapal perusak kelas Arleigh-Burke adalah bagian dari Nimitz Carrier Strike Group yang dikerahkan ke Armada ke-7 AS di Bahrain.Kedutaan China di Washington, bagaimanapun, mengatakan pelayaran itu untuk "melenturkan otot", menuduh AS "merusak perdamaian dan stabilitas".Liu Pengyu, juru bicara kedutaan, mengatakan China dengan tegas menentang langkah itu dan mendesak Amerika Serikat untuk "segera berhenti memprovokasi masalah, meningkatkan ketegangan dan merusak perdamaian dan stabilitas di Selat Taiwan."“Kapal-kapal perang AS sering menggunakan otot atas nama melatih kebebasan navigasi. Ini bukan tentang menjaga wilayah itu tetap bebas dan terbuka,” kata pernyataan itu."China akan terus waspada dan siap menanggapi semua ancaman dan provokasi kapan saja, dan akan dengan tegas menjaga kedaulatan nasional dan integritas wilayahnya."Pihak berwenang China telah menyatakan kesiapan penuh untuk menanggapi setiap ancaman dan provokasi serta mempertahankan kedaulatan nasional dan integritas wilayah mereka.Seorang juru bicara Komando Teater Timur Tentara Pembebasan Rakyat China juga mengatakan bahwa pihaknya telah mengorganisir pasukan untuk memantau dan melindungi transit kapal dan bahwa "semua pergerakan berada di bawah kendali".Kementerian Pertahanan Taiwan mengatakan kapal itu telah melewati selat itu ke arah utara, di mana pasukannya telah memantau perjalanannya dan tidak mengamati sesuatu yang tidak biasa.Dalam beberapa tahun terakhir, kapal perang AS dan negara-negara sekutu seperti Inggris dan Kanada telah melewati selat tersebut, yang membuat marah China.Sebuah pesawat militer China datang dalam jarak 10 kaki (3 meter) dari pesawat Angkatan Udara AS di Laut China Selatan bulan lalu, memaksanya melakukan manuver mengelak untuk menghindari tabrakan di wilayah udara internasional.Sementara itu, Ketua komite pertahanan parlemen Jerman, Marie-Agnes Strack-Zimmermann, mengatakan pada hari Selasa bahwa pejabat dari Partai Demokrasi Bebas (FDP), mitra junior dalam pemerintahan koalisi Jerman, merencanakan perjalanan ke pulau yang memiliki pemerintahan sendiri itu.Perjalanan itu akan mengikuti kunjungan Menteri Pendidikan Jerman Bettina Stark-Watzinger pada musim semi, yang pertama oleh seorang anggota kabinet Jerman dalam 26 tahun.Strack-Zimmermann mengatakan delegasi tersebut akan bertemu dengan perwakilan pemerintah China Taipei dan oposisi serta organisasi hak asasi manusia, pemimpin bisnis dan anggota militer selama kunjungannya dari Senin hingga Kamis.Tahun 2022 menyaksikan lonjakan ketegangan ketika Beijing meluncurkan latihan perang terbesarnya dalam beberapa dekade setelah kunjungan Ketua DPR AS Nancy Pelosi ke pulau yang memiliki pemerintahan sendiri itu pada Agustus.Presiden China Xi Jinping telah menjelaskan bahwa dia “siap untuk menyelesaikan konflik atas peran Taiwan juga dengan sarana militer.”Menjelang KTT G20 di Indonesia pada bulan Desember, Xi mengatakan kepada Presiden AS Joe Biden bahwa masalah Taipei adalah "garis merah pertama" China dalam hubungan bilateral, memperingatkan bahwa Washington tidak boleh melewati batas.Amerika Serikat, meskipun mengaku mematuhi prinsip tersebut, telah lama merayu Taipei dan menjual senjata ke pulau yang diperintah sendiri itu dalam upaya menghina Beijing. Beberapa sekutu AS di Eropa, khususnya, juga telah meningkatkan kunjungan ke Taipei, meskipun ada penolakan keras dari Beijing.China memiliki kedaulatan atas China Taipei, dan di bawah kebijakan 'Satu China', hampir semua negara dunia mengakui kedaulatan itu, yang berarti mereka tidak akan menjalin kontak diplomatik langsung dengan pemerintah yang memproklamirkan diri di Taipei.[IT/r]